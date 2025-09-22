Django Wagner met woonwagen en al op de planken in Carré

Waar hij normaal schittert op pleinfeesten en in bruine kroegen, staat de Nuenense koning van de volksmuziek Django Wagner maandagavond op een veel groter podium. Zijn hits als Kali en Mooie blauwe ogen galmen dan voor het eerst door Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Een grote eer voor de zanger: "We gaan een groot feest maken."

Van knikkende knieën geen sprake. Django Wagner staat te popelen om maandagavond het podium van Carré te bestormen. De koning van het levenslied uit Nuenen ziet zijn ultieme droom in vervulling gaan. “Het is natuurlijk een prachtig theater waar ik vanavond mag staan. Een Brabantse jongen die gewoon in Carré mag optreden, dat maakt het extra bijzonder”, zegt hij in het tv-programma Brabant Vandaag.

Met zijn optreden in het theater treedt Wagner in de voetsporen van grootheden als Karin Bloemen, Toon Hermans en zelfs Josephine Baker. En dat beseft hij maar al te goed. “Ik vind dit het mooiste, meest iconische theater van Nederland”, vertelt hij trots. “Het is supergezellig, het podium is prachtig aangekleed en er staat zelfs een miniatuur woonwagentje.”

Cultuur eren

Wagner hoopt met zijn show ook zijn voorouders te eren. “Ik hoop een beetje mijn cultuur te laten zien”, zegt hij. “Mijn moeder en grootouders zijn hier geboren en dat maakt het speciaal dat ik hier mag staan.”

Daarom brengt hij ook een aantal nummers in het Sinti, een taal die in de reizigerscultuur wordt gesproken. “De show heet Roots, dus dan moet ik die ook laten horen hè”, lacht hij.

Natuurlijk ontbreken de bekende hits niet. Naast een lesje Sinti-cultuur klinken in Carré ook de meeste nummers uit Wagners eigen repertoire. “Ik sta er met het Rosenberg Trio, dus het wordt in één woord geweldig.”



Nu Wagner het meest iconische theater van Nederland heeft veroverd met zijn gypsyklanken en levensliederen, rijst de vraag wat zijn volgende stip op de horizon wordt. Het Philips Stadion? Of toch de Ziggo Dome? “Nou, als we het over theaters hebben, dan misschien wel het Parktheater in Eindhoven.”