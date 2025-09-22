Advertentie
19-jarige man aangehouden voor steekpartij bij hotel met arbeidsmigranten
Vandaag om 16:12
1/2 Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Een negentienjarige man is maandagmiddag aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij aan de Altenaweg in Waalwijk. Een 26-jarige man raakte daarbij zondagavond zwaargewond. De twee zouden ruzie hebben gehad.
De steekpartij gebeurde op een grasveldje, voor een migrantenhotel dat aan de Altenaweg ligt. Agenten hebben het slachtoffer gevonden, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.
De politie heeft veel onderzoek in de omgeving gedaan. Ook in het gebouw zelf: een hotel waar arbeidsmigranten in zitten.
De opgepakte man zit voorlopig vast en wordt verhoord.
