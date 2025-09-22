Navigatie overslaan

19-jarige man aangehouden voor steekpartij bij hotel met arbeidsmigranten

Vandaag om 16:12
Omroep Brabant
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Omroep Brabant
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
1/2 Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
nl
Een negentienjarige man is maandagmiddag aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij aan de Altenaweg in Waalwijk. Een 26-jarige man raakte daarbij zondagavond zwaargewond. De twee zouden ruzie hebben gehad.
Profielfoto van Carlijn Kösters
Geschreven door
Carlijn Kösters

De steekpartij gebeurde op een grasveldje, voor een migrantenhotel dat aan de Altenaweg ligt. Agenten hebben het slachtoffer gevonden, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

De politie heeft veel onderzoek in de omgeving gedaan. Ook in het gebouw zelf: een hotel waar arbeidsmigranten in zitten.

De opgepakte man zit voorlopig vast en wordt verhoord.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!