44-jarige man uit Den Bosch meldt zich bij politie na dodelijk ongeluk A2
De man heeft zich maandag samen met zijn advocaat bij de politie gemeld. De politie meldde maandagochtend al te weten wie de bestuurder van de betrokken auto was.
Zondagavond bracht de politie een bezoek aan zijn huis in Den Bosch en forceerde daar de deur. Op maandag is er bij het huis niet veel meer te zien, de ramen en de deur van de woning zijn hermetisch afgesloten met rolluiken.
Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet bekend. De politie trof een zwaar beschadigde auto in, zonder iemand erin. Er landde een traumahelikopter op de snelweg om hulp te verlenen, maar dat mocht niet baten. De 30-jarige Jordi Schuurmans, die op een motor reed, kwam om het leven.
De weg lag bezaaid met brokstukken en was urenlang deels afgesloten voor onderzoek. Toch waren er automobilisten die de rode kruizen boven de weg massaal negeerden, ze reden zelfs door tot aan de plek waar het slachtoffer werd gereanimeerd.