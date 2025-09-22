Vrouw overleden en man zwaargewond bij ongeluk tussen bestelbusje en motor

Een vrouw op een motor is maandagmiddag overleden bij een ernstig ongeluk met een auto op De Breid in Maashees. Een man die ook op de motor zat, raakte zwaargewond. Onder meer twee traumahelikopters werden opgeroepen om hulp te verlenen.

De auto waarmee de motor in botsing kwam, vloog door de botsing in brand. Het is onduidelijk hoe het met de bestuurder van de bestelbus gaat. De weg is afgezet voor sporenonderzoek.

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.