Navigatie overslaan

Vrouw overleden en man zwaargewond bij ongeluk tussen bestelbusje en motor

Vandaag om 16:51 • Aangepast vandaag om 17:37
Omroep Brabant
Foto: Saskia Kusters/Persbureau Heitink.
Omroep Brabant
Foto: Saskia Kusters/Persbureau Heitink.
1/2 Foto: Saskia Kusters/Persbureau Heitink.
nl
Een vrouw op een motor is maandagmiddag overleden bij een ernstig ongeluk met een auto op De Breid in Maashees. Een man die ook op de motor zat, raakte zwaargewond. Onder meer twee traumahelikopters werden opgeroepen om hulp te verlenen.
Profielfoto van Carlijn Kösters
Geschreven door
Carlijn Kösters

De auto waarmee de motor in botsing kwam, vloog door de botsing in brand. Het is onduidelijk hoe het met de bestuurder van de bestelbus gaat. De weg is afgezet voor sporenonderzoek.

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!