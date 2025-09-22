Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis getroffen door korte stroomstoring

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg kampte maandagmiddag met een stroomstoring. De storing duurde ongeveer een halfuur, laat een woordvoerder weten. Het ziekenhuis is bezig alle afdelingen stap voor stap weer op te starten.

Volgens de woordvoerder gebeurt dat gefaseerd. "We kijken ook per afdeling of de storing bij ons vandaan kwam, maar daar lijkt het nu niet op." Volgens het ETZ kwam de storing waarschijnlijk van buitenaf.

Wat de precieze gevolgen zijn voor behandelingen, bezoektijden en het dagelijkse werk in het ziekenhuis, is nog niet duidelijk. Omdat de storing aan het einde van de dag plaatsvond, denkt de woordvoerder dat de impact beperkt is. "Dan zijn er vaak minder afspraken."