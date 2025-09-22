Verkeerschaos door kettingbotsing en te hoge vrachtwagen bij viaduct

Een kettingbotsing tussen vier auto's en een vrachtwagen die niet onder een viaduct onder de John F. Kennedylaan in Eindhoven door kon, hebben maandagmiddag voor een verkeerschaos gezorgd. Het verkeer staat vanaf Ekkersrijt tot aan het centrum van Eindhoven vast.

Door het ongeluk ontstond veel oponthoud. Drie auto's moesten worden weggetakeld door twee takelwagens. Twee mensen zijn in een ambulance nagekeken, maar ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Een vrachtwagen bleek te hoog om onder het viaduct op de weg door te kunnen. De vrachtwagen stopte net op tijd, maar blokkeerde weg wel enige tijd. De vrachtwagen staat nu op de parkeerplaats van een tankstation aan de John F. Kennedylaan. Als de weg weer vrij is, kan de vrachtwagen in zijn achteruit de weg af.

Foto: Persbureau Heitink.