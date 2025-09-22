Aanhouding na ongeluk A2 en onderzoek vliegveld: dit gebeurde er vandaag

Een 44-jarige man meldt zich na dodelijk ongeluk op de A2 en bodemonderzoek naar vliegtuigbommen bij vliegbasis Eindhoven: dit zijn de vijf verhalen die je deze maandag gelezen moet hebben.

De bestuurder van een auto die zaterdagavond betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de A2 bij Rosmalen, heeft zichzelf maandagmiddag bij de politie gemeld. Het gaat om 44-jarige Bosschenaar, meldt de politie. Hier lees je het verhaal.

Op Vliegbasis Eindhoven start vandaag een zoektocht naar mogelijke vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er zijn 37 verdachte locaties gevonden die onderzocht moeten worden. Eventuele bommen worden 's nachts tot ontploffing gebracht. Dat kan trillingen veroorzaken in de omgeving. Lees hier het hele verhaal.

De jonge giraffe Kito uit Safaripark Beekse Bergen is woensdag overleden aan een longinfectie. Kito was een van de vier Nubische giraffen die in januari werden geboren. De andere giraffen zijn preventief behandeld en maken het goed. Check het verhaal hier.

Twee overvallers drongen zondagavond een woning binnen in Helmond. De aanwezige bewoners werden bedreigd, maar raakten niet gewond. De daders zijn gevlucht richting de Van Hoofstraat en worden nog gezocht. Lees hier meer details.

Zanger Jan Biggel krijgt een rol in een nieuwe New Kids-carnavalsfilm. De opnames starten in oktober en ook Guus Meeuwis zou meedoen aan de film. Daarnaast werkt Biggel aan Engelstalige nummers. Hier lees je zijn verhaal.