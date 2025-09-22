Auto met aanhanger vol hout en stenen botst tegen boom

Een bestuurder is met zijn auto en aanhanger van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. Dat gebeurde op de Baarleseweg, tussen Chaam en Baarle-Nassau. De aanhanger belandde op zijn kant. Er moest iemand naar het ziekenhuis.

Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend.

Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoeveel mensen in de auto zaten, is ook nog niet duidelijk. De auto is geslipt en belandde tegen de boom in de berm.

Een bergingsbedrijf heeft de auto en de aanhanger afgevoerd. De politie had tijdelijk één rijbaan afgesloten.