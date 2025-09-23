Stratenmaker Gerwin moest noodgedwongen stoppen: 'Let goed op jezelf'

Als het aan de arbeidsinspectie ligt, moeten stratenmakers zoveel mogelijk met machines gaan werken. Ze mogen minder op hun knieën en met de hand werken, zodat ze hun pensioen zo gezond mogelijk halen. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Stratenmaker Gerwin de Jong uit Oudenbosch viel zelf op 38-jarige leeftijd uit door artrose in zijn handen, maar ook hij zet vraagtekens bij het ingrijpen van de inspectie. "Er moet meer naar de mens gekeken worden, niet alleen naar de regels.”

Op zijn zestiende legde De Jong zijn eerste klinkers. Het beviel meteen: "Het harde werken sprak mij wel aan. Je bent altijd buiten bezig, maakt een praatje." Hij licht zichtbaar op als hij over het vak praat. "Toen hadden we een kruiwagen en je hand, het was alleen maar gaan, gaan, gaan.” Hoeveel straten De Jong gemaakt heeft? "Het zijn er echt heel veel”, lacht hij. De inmiddels 38-jarige stratenmaker zeulde jarenlang met klinkers, tegels en elk ander materiaal waarmee je een straat vol kan leggen. "Maar ja, het gaat helaas niet meer”, verzucht hij. Want afgelopen februari kwam daar abrupt een einde aan.

"Ik wilde mijn dochtertje zien opgroeien."

"Ik kreeg op een gegeven moment erg last van mijn handen." De pijn zette door, ook aan zijn polsen en vingers kreeg hij last. "Ik wilde mijn dochtertje zien opgroeien en zelf gezond zijn. Als ik zo door blijf gaan, is dat geen optie meer.”

De stratenmaker komt erachter dat hij artrose in zijn handen heeft. Dat is een aandoening waarbij gewrichten slijten. "Wie weet wat er was gebeurd als ik door was gegaan.” Na een aantal gesprekken met zijn huisarts gaat het roer om. Stratenmaken kan niet meer. De Jong werkt nu als shovelbestuurder (op een soort kleine graafmachine, red.). "Ik ben toch nog op de bouw bezig samen met de jongens. Maar ik heb niet meer zoveel druk op mijn handen", legt hij uit. Toch zet De Jong vraagtekens bij de harde regels van de inspectie. "Ik vind dat de inspectie wel ergens gelijk heeft. Maar niet alles kan met de machine en er wordt heel erg streng gehandhaafd." Slechts een half uurtje op een dag bukken? Dat is te weinig, denkt de stratenmaker. "Zo komen klussen niet af."

Wat zijn de regels van de inspectie? Sinds dit jaar controleert de Arbeidsinspectie intensiever op de lichamelijke belasting van stratenmakers. Volgens de regels mag een stratenmaker een uur per dag op zijn of haar knieën zitten en een half uur bukken. Ook gelden er strikte tilnormen. Die regels zijn er al sinds 2014, maar omdat de Arbeidsinspectie constateerde dat ze niet voldoende werden nageleefd, is besloten om vaker te controleren.

Dat zie je terug op straat. Steeds vaker liggen wegen langer open, omdat stratenmakers niet door kunnen werken. In Den Bosch lag een project aan het Burgemeester Loeffplein zelfs wekenlang stil. "Alles machinaal bestraten, dat kan gewoon niet”, zei aannemer Johan de Krom, voorzitter van branchevereniging Straatwerk, eerder tegen Omroep Brabant. "Denk aan de historische keitjes. Die zijn 150 jaar oud, die leg je niet met een machine.” De arbeidsinspectie houdt voet bij stuk: de regels zijn er om vakmensen heelhuids hun pensioen te laten halen. "Als er handwerk bij een klus komt kijken, moet de aannemer daar rekening mee houden. Dat betekent ook: rust en afwisseling voor het personeel.”

"Je moet het niet doen omdat je werkgever het wil."