Boze woonwagenbewoners Bart en Leonie geven niet op en gaan politiek in

Bart en Leonie Hülters uit Breda voelen zich door de gemeente gediscrimineerd en buitenspel gezet. Hun verzoeken om extra standplaatsen bij een woonwagenkampje werden keer op keer afgewezen, terwijl er wél ruimte kwam voor 24 appartementen voor senioren. Maar in plaats van op te geven, kiezen ze nu voor een nieuwe, opmerkelijke stap. Het echtpaar gaat de gemeentepolitiek in voor de SP. “We laten ons niet meer aan de kant schuiven en vechten nu ook van binnenuit."

Alles draait om een stuk braakliggend terrein naast een woonwagenkampje in de Haagse Beemden. Woonwagenbewoners vragen al jaren om uitbreiding van standplaatsen, maar de gemeente zette liever in op de bouw van sociale huurappartementen voor senioren. “Voor ons is dat een klap in het gezicht,” zegt Bart Hülters van de stichting Woonwagenbelangen Breda. “Voor anderen is er van alles mogelijk, maar voor ons woonwagenbewoners wordt elke deur dichtgegooid.” Ze voelen zich gediscrimineerd door de gemeente Breda en deden daar ook aangifte van tegen burgemeester en wethouders en de ambtenaren van Ruimtelijke Ordening van de stad. Maar het gevoel van onrecht werd alleen maar groter, omdat het Openbaar Ministerie besloot geen onderzoek te doen. De reden? Woonwagenbewoners zouden juridisch geen ‘ras’ zijn. “Maar dat zijn we volgens het College van de Rechten van de Mens wel, dus dat slaat nergens op,” briest Bart. “We worden gewoon achtergesteld, en dat weten ze.”

"We geven niet op en vanaf nu vechten we ook van binnenuit."

Hun advocaat Peter Schouten probeert nu via het hooggerechtshof in Den Bosch alsnog vervolging af te dwingen. "Om de schijn van vooringenomenheid te vermijden vind ik niet dat het Openbaar Ministerie Zeeland/West-Brabant dat had moeten doen", zegt Schouten. "Dat hadden ze moeten overgeven aan een ander arrondissement. De beoordeling moet opnieuw worden gemaakt."

"De officier van justitie zit wekelijks met deze bestuurders om de tafel", zegt Leonie. “Het voelt als: wij van WC-eend adviseren WC-eend. Dat is toch geen eerlijk onderzoek? Het is een grote teleurstelling."

Bart en Leonie Hülters met advocaat Peter Schouten (foto: Ronald Sträter).

Maar de stichting Woonwagenbelangen Breda heeft nog meer ijzers in het vuur. Over de bestemmingsplanwijziging van de grond naast het woonwagenkamp loopt nog een bezwaarprocedure bij de Raad van State. En een klacht over discriminatie tegen de gemeente Breda kreeg bij het College van de Rechten van de Mens wel gehoor. Dat doet nu verder onderzoek. Maar de strijdlust van het echtpaar Hülters, dat nu elders woont, krijgt dan ook een nieuw podium: de gemeenteraad. Met de verkiezingen van 18 maart in zicht biedt de plaatselijke SP hen een plek op de kieslijst (Leonie op plek 6 en Bart op 12). “Ze waren de enigen die meteen achter ons stonden,” verklaart Leonie de keuze. “En ze willen ook landelijk het woonwagenbeleid op de kaart zetten. Wie weet hoeveel voorkeurstemmen we krijgen."

Leonie en Bart Hülters vechten al jaren voor extra standplaatsen (foto: Ronald Sträter).

Om zich goed voor te bereiden, volgde Leonie al de cursus Politiek Actief en doet ze met Bart maandelijks mee aan een interne cursus van de Socialistische Partij. “We hebben al dikke dossierkennis, maar nu leren we ook hoe politiek bedreven wordt. Zodat niemand ons meer wegwuift.” "Ze zijn al een tijdje lid van de SP, dus het is niet meer dan logisch", zegt fractieleider Inge Verdaasdonk. "En we hebben hun sollicitaties net zo behandeld als bij ieder ander. Vooral Leonie heeft al laten zien dat ze heel goed een analyse kan maken van een vraagstuk, de vinger op de zere plek kan leggen en om kan gaan met vragen van raadsleden. En daarnaast hoort de gemeenteraad een afspiegeling te zien van het volk. Dus alleen daarom is het al een meerwaarde."

"Ze zeggen dat wij niks bereiken, maar voorlopig staat die seniorenflat er ook niet."

De strijd van Bart en Leonie en de stichting Woonwagenbelangen Breda duurt al sinds 2021 en verloopt moeizaam. Er zijn wat teleurstellingen, zoals de gemeenteraad die hen liet vallen, maar ook wat kleine overwinningen. Zo kwam er een inschrijflijst voor woonwagenbewoners en de beloofde uitbreiding van standplaatsen staat inmiddels zwart op wit. “Ze zeggen dat wij niks bereiken”, zegt Bart, “maar intussen staat die seniorenflat van Alwel er óók niet. Dus we houden elkaar mooi in evenwicht.” “We zijn altijd netjes gebleven en zijn nooit met stokken en knuppels de straat op gegaan”, besluit hij. “Maar we hebben wel een lange adem. Dit is een principekwestie. We geven niet op. En vanaf nu vechten we ook van binnenuit.”