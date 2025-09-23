Tranen en trots: Django Wagner beleeft onvergetelijke primeur in Carré

Django Wagner stond maandagavond voor het eerst op het podium van Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Voor de Nuenense artiest een bijzondere mijlpaal, met een avond vol bekende hits, zigeunerklanken en Brabantse gezelligheid. Na afloop straalde hij van trots: "Echt geweldig."

Het publiek deed massaal mee. Er werd geklapt, gezongen en gedanst. En ja hoor: als Wagner zijn bekende hit Kali inzet, buldert de hele zaal mee: “Kali! Ik mis je Kali!” "Het was één groot feest", zegt Wagner glunderend als hij van het podium afstapt. "Het liefst was ik nog een uur doorgegaan. Het was gewoon fantastisch." Fans kwamen uit alle windstreken om de Nuenense volkszanger in actie te zien in het iconische theater. "Veel Brabanders natuurlijk, maar ook Belgen en Amsterdammers. En ook mensen die ik al jarenlang bij optredens zie. Dat maakt het extra bijzonder."

Wagner "kijkt door die mooie blauwe ogen" de zaal in (Foto: Omroep Brabant.)

Tijdens het optreden met het Rosenberg Trio was er niet alleen ruimte voor zijn grootste hits, maar bracht Wagner ook een ode aan de Sinticultuur. "Het podium was leuk aangekleed, we hadden zelfs een miniatuur woonwagen", zei hij voorafgaand aan de show tegen Omroep Brabant. Ook zong hij enkele nummers in de Sinti-taal. "Die moet ik laten horen, hè." Hoewel de zanger normaal gesproken schittert op pleinfeesten, in bruine kroegen en feesttenten, smaakt het theater duidelijk naar meer. "In deze opstelling, met deze mannen, wil ik wel verder het theater in."

Welke podia lonken er nu, na Carré? "Het Parktheater in Eindhoven en het Chassé Theater in Breda lijken me prachtig", zegt Wagner. "Eigenlijk is dit gewoon een open uitnodiging." Toch blijft hij nuchter. "Het volgende optreden mag net zo goed in een klein theater zijn. Dan leg ik er zelf wat bij, dat maakt me niet uit. Als het maar knus en mooi is." Voor Wagner zelf was het ook een emotionele avond. Zijn vader zat trots in de zaal, maar zijn moeder – zijn grootste fan – moest hij missen. "Dat was wel even moeilijk," zegt hij. "Maar ik weet dat ze vanuit de hemel heeft gekeken. Ze is vast trots."