Ouders krijgen geen antwoorden over dood Esmee: 'Straf is veel te laag'

Esmee Hoesen (14) werd op 19 december overreden door een vuilniswagen, vlak bij haar huis in het buitengebied van Sint Anthonis. Ze was op die donkere ochtend vlak voor kerst op weg naar school. De chauffeur van een vuilniswagen zag haar over het hoofd toen zij vanaf een kleiner landweggetje wilde afslaan naar de Stevensbeekseweg. Esmee was kansloos tegen zo’n grote truck en overleed ter plekke.

De 14-jarige Esmee is tien maanden na haar overlijden nog prominent aanwezig in haar ouderlijk huis aan Den Hoek in Sint Anthonis. Midden in de woonkamer hangt een groot portret van haar en in een kast eronder zijn veel foto’s en allerlei spullen van haar verzameld. Hier in dit boerderijtje woonde Esmee met haar moeder Angela, vader Peter en haar jongere zusje. De dag dat ze om het leven kwam, vergeten haar ouders nooit meer. “Het was een gewone ochtend”, vertelt Peter. “Ik lag nog in bed en Angela deed open. Politie. Ik moest meteen komen.”

De agenten hadden het allerslechtst mogelijke nieuws voor de verbijsterde ouders. "Uw dochter heeft een ernstig ongeluk gehad en ze is daarbij overleden", vertelden ze meteen zonder omhaal. De laatste keer dat Angela haar oudste dochter sprak bleek die morgen in de badkamer. Daarna was ze weg, naar school in Boxmeer. Esmee fietste al duizenden keren over het Rondveld naar de T-splitsing met de Stevensbeekseweg in Sint Anthonis. Daar stak ze altijd over om op het fietspad te komen. Die donderdagochtend vlak voor de kerstvakantie was het donker en druk. Esmee wachtte geduldig achter een auto die de weg op wilde draaien, toen een vuilniswagen van achteren naderde over het Rondveld. De chauffeur was de 41-jarige Lidwina S. uit Nijmegen die al vroeg met haar ronde was gestart. In de rechtbank in Den Bosch bleek op 8 september dat zij Esmee nooit heeft gezien, ondanks dat het achterlicht van de fiets van Esmee helder brandde en er honderden meters vrij zicht was. Ook heeft Lidwina Esmee niet opgemerkt in haar dode hoek, toen ze rechtsaf wilde slaan: de beelden van de camera's aan de zijkant van haar truck heeft ze niet geregistreerd. Terwijl ze die beelden in haar cabine kan zien.

De ouders van Esmee kunnen er met hun verstand niet bij wat er die ochtend met hun dochter is gebeurd. “Die vrouw mocht helemaal niet rijden”, vindt vader Peter. “Ze had net haar groot rijbewijs en voelde zich nog helemaal niet vertrouwd in die wagen.” De ouders snappen niet dat de vrouw Esmee niet heeft gezien op die lange weg richting de T-splitsing. Maar chauffeur Lidwina bleek ook niet nuchter. Ze had speed gebruikt de avond ervoor en was nog onder invloed tijdens de aanrijding. Ook bleek ze al een flink strafblad te hebben met daarop brandstichting en veel veroordelingen voor alcohol en drugs in het verkeer, met of zonder rijbewijs. Abonneer je op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant. Aflevering 3 gaat over de zaak van Esmee:

