Navigatie overslaan

Caravan en twee auto's gaan in vlammen op

Vandaag om 06:19
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
nl
Een caravan en twee auto's zijn maandagnacht volledig uitgebrand in Velp. De voertuigen en de caravan stonden dichtbij een huis geparkeerd aan de Steegschenhofscheweg.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De brand zou volgens de brandweer zijn ontstaan bij een van de auto’s. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en sluit brandstichting niet uit.

Niet meer te redden.
De melding kwam binnen bij de brandweer in Grave. Toen die brandweer arriveerde, waren de auto's en de caravan niet meer te redden.

Ook een deel van de tuin, oprit en gevel van het huis vlogen in brand. Daarom kwamen ook een blusvoertuig en een waterwagen van de brandweer uit Uden ter plaatse.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!