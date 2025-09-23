Caravan en twee auto's gaan in vlammen op

Een caravan en twee auto's zijn maandagnacht volledig uitgebrand in Velp. De voertuigen en de caravan stonden dichtbij een huis geparkeerd aan de Steegschenhofscheweg.

De brand zou volgens de brandweer zijn ontstaan bij een van de auto’s. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en sluit brandstichting niet uit.

Niet meer te redden.

De melding kwam binnen bij de brandweer in Grave. Toen die brandweer arriveerde, waren de auto's en de caravan niet meer te redden.

Ook een deel van de tuin, oprit en gevel van het huis vlogen in brand. Daarom kwamen ook een blusvoertuig en een waterwagen van de brandweer uit Uden ter plaatse.