Jaimely (14) haalt met krachtige stoten en trappen haar eerste wereldtitel

Het moment dat Jaimely Pruijmboom in de WK-finale Muay Thai stond, was ze ontzettend nerveus. De Eindhovense, die deze dinsdag haar veertiende verjaardag viert, sloeg de zenuwen met trappen en stoten van zich af en pakte afgelopen vrijdag haar eerste wereldtitel. “Ik had nooit verwacht dat ik ooit de beste van de wereld zou worden.”

Twee keer eerder deed de tiener mee aan een WK, maar op dit toernooi in Abu Dhabi was ze voor het eerst succesvol. In de leeftijdscategorie 12/13 jaar tot 46 kilo was ze te sterk voor haar tegenstanders. “Na de eerste ronde wilde ik nog niet teveel zeggen. Ik wilde eerst de halve finale vechten", vertelt Jaimely. "Toen ik die won, kreeg ik veel vertrouwen. Maar voor de finale was ik zo zenuwachtig dat ik aan mezelf begon te twijfelen. Ik had het gevoel dat mijn focus niet goed was. Ik voelde de druk dat dit het moment was waarop het moest gebeuren.”

In de eindstrijd was de partij al redelijk snel beslist na een technische knock-out. “Ik gaf haar zoveel trappen en stoten naar het hoofd, dat ze was overrompeld. Toen de scheidsrechter de wedstrijd stopte en ik wist dat ik had gewonnen, was ik zo opgelucht. De titel wereldkampioene voelt ongelofelijk”, vertelt ze.

"Ik ben niet bang om geraakt te worden."

De kracht die de Eindhovense in haar benen en armen heeft, is indrukwekkend. Maar dat betekent ook dat ze heeft moeten leren incasseren. “Ik ben niet bang om geraakt te worden. Natuurlijk kan ik klappen krijgen, maar ik weet dat ik ze ook kan geven. Dat geeft me veel zelfvertrouwen.”

Wereldkampioene Jaimely Pruijmboom (foto: Brahim Farssi).

De wereldtitel is voor de veertienjarige een beloning voor de vele uurtjes die ze in de sportschool in Eindhoven heeft gestaan. “Ik train vaak, maar ik let ook op mijn voeding en rust. Het gaat vooral om de mindset. Je moet het echt willen, anders kom je niet ver. Ik ben erg gemotiveerd om nog meer progressie te maken en toernooien te winnen. Of ik er later geld mee kan verdienen? In Nederland kan dat met Muay Thai niet echt, in Thailand zou het wel kunnen. In Nederland is dat wel mogelijk met bijvoorbeeld Mixed martial arts (MMA), maar dat zoek ik niet.”

Wat is Muay Thai? Muay Thai wordt ook wel thaiboksen genoemd. De eeuwenoude vechtsport uit Thailand lijkt een beetje op kickboksen, maar er zijn duidelijke verschillen. “Het grote verschil is dat wij ellebogen mogen gebruiken. Ook hoort clinchen erbij, waarbij we elkaar vast mogen pakken. De technieken zijn ook net iets anders dan bij kickboksen.”

Een andere belangrijke reden dat Jaimely succesvol is, is omdat ze gek is op de sport. “Het is een spel in de ring, je moet nadenken over je acties. Als je zomaar iets doet, kan het fout gaan. Wat Muay Thai ook mooi maakt, is het respect onderling. Ik heb nog nooit een tegenstander gehad die niet respectvol was.” De titel wil ze het liefst de komende jaren blijven behouden. En dat terwijl ze een jaar of vier geleden helemaal niet de ambitie had om wedstrijden te vechten. “Via mijn nicht leerde ik Muay Thai kennen, maar ik wilde het puur voor de lol doen. Ik had nooit gedacht aan wedstrijden, totdat mijn trainer zei dat ik er klaar voor was. Ik heb geen nee gezegd.”