Foutje, bedankt! Ook bij deze gemeenten gaat weleens iets mis
1. Gemeente Helmond
Medewerkers van de gemeente Helmond kregen vorig jaar een factuur toegestuurd van een leverancier die daarop vermeldde een nieuw rekeningnummer te hebben. De factuur van 93.000 euro werd netjes betaald. Maar na onderzoek bleek de gemeente in het werk van oplichters te zijn getrapt.
2. Gemeente Den Bosch
De gemeente Den Bosch regelde halverwege dit jaar een opruimactie bij de Tramkade. Spullen die er niet thuishoorden, werden opgeruimd. Bij de actie werden vier fietsrekken meegenomen en vernietigd, inclusief de fietsen die erin stonden.
3. Gemeente Someren
De gemeente Someren gebruikte een verkeerde peildatum toen ze in 2021 stempassen verstuurde: verhuizingen en overlijdens tussen 25 november en 1 februari werden niet meegenomen. Stempassen werden hierdoor naar verkeerde adressen en ook naar overleden inwoners gestuurd.
4. Gemeente Breda
Gemeente Breda kwam vorig jaar achter een 'foutje'. Duizenden foutparkeerders hadden in 2022 een veel te hoge bekeuring betaald. De rechter had de gemeente Breda op de vingers getikt. Het was een dure fout voor de gemeente.
5. Gemeente Oss
In Oss werden twee jaar geleden 70 bomen geplant, maar 46 daarvan zijn vorig jaar weer weggehaald. Op de plek van de nieuwe bomen werden nieuwe elektriciteitskabels gelegd. Een woordvoerder van de gemeente gaf toe dat ze niet erg efficiënt te werk waren gegaan.