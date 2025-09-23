Museum over vermoorde broertjes kan flink uitbreiden dankzij subsidie

Het Hornemann Huis in Eindhoven krijgt voortaan jaarlijks een flinke subsidie van de gemeente. Het herdenkingsmuseum, dat het aangrijpende verhaal vertekt van de Joodse broertjes Edo (12) en Lexje (8) Hornemann die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden vermoord, krijgt drie jaar lang 250.000 euro per schooljaar.

"Dit is goed nieuws voor ons, Eindhoven en Brabant", reageert Martijn Docters, kartrekker van het museum én achterneef van Edo en Lexje. Dankzij de subsidie kan het Hornemann Huis nieuwe stappen zetten. "Wij kunnen nu doorgaan met professionaliseren." Tot nu toe draait het museum volledig op vrijwilligers, maar dat gaat veranderen. "Wij gaan mensen aannemen", vertelt Docters. Drie tot vijf vrijwilligers zullen in dienst komen. "Zij gaan hun huidige baan opzeggen. Ze staan te popelen." Intussen zoekt het museum nog extra vrijwilligers om het team te versterken.

Vaker open

Dankzij de financiële steun kan het museum ook vaker open. Vanaf het tweede weekend van januari is het Hornemann Huis open van woensdag tot en met zondag. Op maandag en dinsdag is het museum open voor schoolklassen. "We gaan een educatief programma schrijven." Op dit moment krijgt het museum jaarlijks zo’n vijfduizend leerlingen of studenten. Docters wil dat dat aantal verdubbeld wordt.

Moeder Hornemann met haar kinderen Lex en Edo.

Naast het vaste educatieve aanbod komt er ook ruimte voor wisseltentoonstellingen. De eerste daarvan opent op 2 november en gaat over de vervolging van de Sinti en Roma. Deze tentoonstelling is nu nog te zien in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. "Ik ben daar trots op", vertelt Docters. "We proberen met iedereen een samenwerking aan te gaan." Bewustwording creëren

Het Hornemann Huis ontwikkelt zich in rap tempo. De stichting bestaat nog maar vier jaar, maar maakt nu al grote stappen. "Het gaat snel en boven verwachting goed", zegt Docters. Met de uitbreiding van andere tentoonstellingen gaat het museum niet alleen meer over het verhaal van Edo en Lexje. Het gaat ook over joden, Sinti en andere bevolkingsgroepen. "We moeten bewustwording creëren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Want het gaat niet zo goed in de wereld." Hij doelt ook op de polarisatie die lijkt toe te nemen in de samenleving. "Het gebeurt dicht bij huis, in de klas, op het voetbalveld en in de stad", vervolgt hij. "Wij proberen met het museum een steentje bij te dragen aan een betere maatschappij. En die begint bij jezelf."

Wie waren Edo en Lexje? Edo (12) en Lexje (8) Hornemann waren Joodse broertjes uit Eindhoven die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden opgepakt. Via kamp Vught en Westerbork kwamen ze uiteindelijk terecht in Auschwitz en later in kamp Neuengamme. Daar werden ze vijf maanden lang misbruikt voor medische experimenten, waarbij ze zonder verdoving tuberculose toegediend kregen. Kort voor het einde van de oorlog zijn Edo en Lexje opgehangen en zijn hun lichamen verbrand.