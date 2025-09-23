Man rijdt ex-vrouw omver na jarenlange giftige relatie: 2 jaar celstraf

Guido de K. moet twee jaar de cel in voor het aanrijden van zijn ex in Den Bosch. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag geoordeeld. De K. wilde met de vrouw praten na hun scheiding, maar dat liep helemaal verkeerd af. Hij werd veroordeeld voor poging tot doodslag.

Na een hoop ruzie en geweld was de giftige relatie van 3,5 jaar tussen Guido de K. en zijn Bossche vriendin geëindigd, maar De K. kon zich daar niet bij neerleggen. Hij volgde haar naar haar werk en huis in de hoop de vrouw te kunnen spreken. Op 25 januari ging het helemaal mis toen Guido zijn vrouw zag parkeren voor haar huis. Hij reed erheen en schreeuwde naar haar. Toen de vrouw hem zag, liep ze achter de elektrische BMW iX1 langs, om over te steken naar haar huis. Guido zette zijn auto snel in zijn achteruit en reed de vrouw omver. Na de klap, waar de vrouw blauwe plekken en een kneuzing aan overhield, reed Guido weg en liet de vrouw achter op straat.

Guido was het totaal niet eens met de aanklacht van poging tot doodslag en noemde het steeds een ‘ongeluk’. Maar de rechtbank vindt dat Guido zijn auto als wapen heeft gebruikt. En nadat de vrouw op de grond terecht was gekomen, is zij nog een stuk over het wegdek gesleurd, zo constateerden de rechters. Ben jij geïnteresseerd in nog meer bijzondere rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Wachten op privacy instellingen...

Guido de K. had haar wel dood kunnen rijden, meent de rechtbank. "Dat het met het slachtoffer relatief goed is afgelopen en dat haar verwondingen gering waren, is zeker niet aan het gedrag van verdachte te danken", schrijft de rechtbank. Er waren al vaker meldingen gedaan bij de politie en Guido had eerder al een contactverbod en een voorwaardelijke celstraf van een week gekregen nadat hij zijn vrouw had geslagen. Maar de twee kwamen toch weer bij elkaar. Dit keer eindigde het met de aanrijding. Naast de celstraf van twee jaar krijgt Guido de K. ook een contact- en locatieverbod voor heel Den Bosch. Dat duurt drie jaar. De rechtbank wil namelijk niet dat de man de vrouw en haar twee dochtertjes nog eens opzoekt of op een andere manier contact met ze legt. Ook is de man anderhalf jaar zijn rijbewijs kwijt.