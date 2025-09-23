Automobilist botst tegen geparkeerde auto en slaat over de kop

Een auto is dinsdagmiddag op de Van Schaikstraat in Oss over de kop geslagen nadat de bestuurder tegen een geparkeerde auto was aangereden. De automobilist reed in de auto van zijn vader toen het ongeluk gebeurde.

Na het ongeluk werd de man door ambulancemedewerkers gecontroleerd. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis te worden gebracht. De geparkeerde auto raakte door de klap beschadigd. Beide auto's zijn na het ongeluk weggesleept.

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink