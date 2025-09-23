Navigatie overslaan

Automobilist botst tegen geparkeerde auto en slaat over de kop

Vandaag om 18:00 • Aangepast vandaag om 18:14
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
nl
Een auto is dinsdagmiddag op de Van Schaikstraat in Oss over de kop geslagen nadat de bestuurder tegen een geparkeerde auto was aangereden. De automobilist reed in de auto van zijn vader toen het ongeluk gebeurde.
Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

Na het ongeluk werd de man door ambulancemedewerkers gecontroleerd. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis te worden gebracht.

De geparkeerde auto raakte door de klap beschadigd. Beide auto's zijn na het ongeluk weggesleept.

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!