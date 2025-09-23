Ouders over overleden Esmee en babbeltruc bij oudere: dit gebeurde vandaag

Van onvrede over de strafmaat na het tragische ongeval van Esmee (14) tot een babbeltruc door nepbankmedewerkers: dit zijn de vier verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

Tien maanden na het tragische ongeval waarbij de 14-jarige Esmee omkwam in Sint Anthonis, uiten haar ouders hun onvrede over de strafmaat. De chauffeur, die onder invloed was van drugs, kreeg twee jaar cel waarvan één voorwaardelijk. Voor de familie voelt dit als een te lichte straf, terwijl zij 'levenslang' hebben. Hier lees je hun aangrijpende verhaal:

Django Wagner heeft zijn debuut gemaakt in Carré Amsterdam met een emotioneel optreden. De Nuenense volkszanger bracht een mix van zijn hits en Sinti-cultuur ten gehore voor een enthousiast publiek. Tijdens het concert miste hij vooral zijn overleden moeder: "Ze is vast trots." Check het hier:

Een 82-jarige vrouw uit Breda is slachtoffer geworden van een babbeltruc door nepbankmedewerkers. Na een misleidend telefoontje over een 'internetvirus' moest ze al haar waardevolle bezittingen inleveren. Een man werd later gefilmd toen hij met haar bankpas pinde in een supermarkt in Prinsenbeek. Lees hier het hele verhaal:

In Velp zijn een caravan en twee auto's volledig uitgebrand. De voertuigen stonden dicht bij een woning geparkeerd en de brand heeft ook schade veroorzaakt aan de tuin, oprit en gevel. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Lees hier meer: