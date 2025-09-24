Bekend truckerscafé blijft voorlopig dicht, eigenaar zoekt nieuwe uitbater

De deuren van truckerscafé Kanters in Moerdijk blijven voorlopig dicht. Volgens de nieuwe eigenaar, het Spaanse bedrijf Nection, is dat nodig omdat het gebouw bij de overname in slechte staat verkeerde. Voordat truckers weer in het café terechtkunnen, moeten eerst renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Ook is duidelijk dat de huidige uitbater niet meer terugkomt.

Begin september kondigde het personeel van het populaire truckerscafé onverwachts aan dat het café werd gesloten. "Het is zeker niet onze keus, maar de nieuwe eigenaar denkt er anders over", was te lezen op de Facebookpagina van het negentig jaar oude café. In de nacht na die mededeling gooiden vandalen een paar ruiten van het café in.

Nection is onderdeel van Padrosa, de eigenaar van het terrein. Het bedrijf zegt tegen Transport Online intensief bezig te zijn met een renovatie om de deuren zo snel mogelijk weer te openen. Nection wil ervoor zorgen dat de faciliteiten weer voldoen aan de kwaliteitsstandaarden die zij hanteren op het gebied van hygiëne, rust, eten en comfort, schrijft Transport Online. Het parkeerterrein voor vrachtwagens is wel gewoon geopend.

Hoewel de truckstop een opknapbeurt krijgt, zegt de nieuwe eigenaar de vertrouwde uitstraling van het café te willen behouden.

Nieuwe uitbater

Voor het restaurant wordt gezocht naar een nieuwe uitbater, zegt de Spaanse eigenaar. Dat wordt zeker niet uitbater Chris van den Boogaart, zo blijkt ook uit een bericht op Facebook waarin zijn team flink ongenoegen uit.