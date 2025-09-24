Duitse curryworst blijkt bedacht door Brabander

De beroemde Duitse curryworst blijkt Brabantse roots te hebben. De nationale snack werd in 1936 bedacht in Duisburg door een Brabander: Peter Hildebrand uit Oss. Hij serveerde de delicatesse al in 1936 aan zijn werknemers in een vleeswarenfabriek in Duitsland.

De nationale snack komt dus helemaal niet uit Berlijn maar uit Duisburg en werd uitgevonden door Peter Johann Hildebrand, meldt de Rheinische Post . Hildebrand was de zoon van een slager en verhuisde in 1920 naar Duitsland waar hij de worst serveerde aan zijn medewerkers in een vleeswarenfabriek.

Peter Hildebrand, die toen Peter Pomm werd genoemd, besmeerde de worst met tomatensaus en kruidde hem met curry. De nationale snack zou erg populair zijn geweest vanwege de pittigheid, maar werd tijdens de nazitijd geheim gehouden. Er was namelijk niks Duits aan curry.

Oude facturen

Een dominee ontdekte na een wandeling een paar jaar geleden dat snackbar 'Peter Pomm's Pusztetten-Stube' in Duisburg de curryworst daar al sinds 1936 verkocht. Dit vond hij opmerkelijk aangezien de worst voor het eerst werd bereid in Berlijn, in 1949 door Herta Heuwer. Na onderzoek bleek dit niet te kloppen. Oude facturen waren het bewijs dat de curryworst al eerder werd geleverd aan een snackbar in Duisburg.

Niet gebakken, maar gekookt

Sinds deze week hangt er bij de snackbar een gouden plaquette waarop staat dat de curryworst er in 1936 werd uitgevonden. De snackbar wordt tegenwoordig gerund door de kleindochters van Hildebrand. Het recept van de curryworst zoals Hildebrand hem maakte is volgens hen nog steeds hetzelfde.

Maar let op, dat is anders dan hoe men de curryworst kent. De worst wordt bij de snackbar namelijk niet gebakken maar gekookt in tomatensaus. Daardoor heeft hij geen geroosterde smaak en is hij wat zachter.