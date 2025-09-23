Navigatie overslaan

Man aangevallen door agressieve wespen, traumaheli geland

Vandaag om 21:23 • Aangepast vandaag om 22:01
Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink
Een man is dinsdagavond aangevallen door een zwerm wespen in een tuin aan de Houtsebeemd in Boskant. Door de agressieve wespen konden hulpverleners niet meteen bij het slachtoffer komen.
Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

Daarom werd de brandweer ingeschakeld om het ambulancepersoneel te ondersteunen. De brandweerlieden konden met hun beschermde kleding wel bij het slachtoffer komen.

Vanwege de ernst van de situatie is een traumahelikopter opgeroepen. Die landde verderop in de straat.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe erg zijn verwondingen zijn en of hij allergisch is voor wespen, is niet bekend.

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

