Man aangevallen door agressieve wespen, traumaheli geland

Een man is dinsdagavond aangevallen door een zwerm wespen in een tuin aan de Houtsebeemd in Boskant. Door de agressieve wespen konden hulpverleners niet meteen bij het slachtoffer komen.

Daarom werd de brandweer ingeschakeld om het ambulancepersoneel te ondersteunen. De brandweerlieden konden met hun beschermde kleding wel bij het slachtoffer komen.

Vanwege de ernst van de situatie is een traumahelikopter opgeroepen. Die landde verderop in de straat. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe erg zijn verwondingen zijn en of hij allergisch is voor wespen, is niet bekend.

Foto: Persbureau Heitink