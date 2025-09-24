Dierenpark verbiedt voeren: 'Lama had het bijna niet overleefd'

De beheerders van dierenpark Den Hof op landgoed Vrederust in Halsteren trekken aan de bel. Bezoekers mogen de dieren voorlopig geen eten meer geven, omdat de gezondheid van de dieren op het spel staat. Het lijkt zo onschuldig om dieren wat groene blaadjes te voeren, maar voor twee lama’s op het dierenpark van landgoed Vrederust in Halsteren werd dat bijna fataal.

Mieke Oerlemans van Boerderij Den Hof vertelt aan ZuidWest TV dat ze vijf jaar geleden het beheer van het park overnamen van de GGZ. Sindsdien zorgen zij en haar collega’s voor de dieren. "We hebben altijd al bordjes opgehangen om te vragen geen brood te voeren, omdat dat slecht kan zijn voor sommige dieren. Maar nu is het nodig om tijdelijk zelfs helemaal te stoppen met voeren."



Extreem giftige blaadjes

De oproep volgt na een incident met lama Stien, één van de twee nieuwe lama’s die pas op het terrein zijn gekomen. "Stien werd doodziek door een rododendronvergiftiging", legt Kim Brocatus van de boerderij uit. "Waarschijnlijk heeft iemand goedbedoeld blaadjes geplukt zonder te weten dat die soort extreem giftig is voor lama’s. Het scheelde echt maar een uur of ze had het niet overleefd."



Stien is inmiddels beter maar het voorval heeft een heftige indruk achtergelaten. Beide lama’s zijn drachtig, wat vraagt om extra zorg en voorzichtigheid.

Een waarschuwing bij het dierenpark.