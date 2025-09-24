Halsteren en Gemert naar hoofdtoernooi KNVB Beker, RBC verliest

Groot feest in Halsteren. De amateurclub uit de Vierde Divisie plaatste zich dinsdagavond op spectaculaire wijze voor het hoofdtoernooi van de KNVB Beker en mag hopen op een ontmoeting met een profclub. Ook Derdedivisionist Gemert kwalificeerde zich voor het landelijke bekertoernooi. De andere vijf Brabantse clubs verloren.

RKSV Halsteren leek op weg naar een nederlaag tegen ASWH, want een kwartier voor tijd was de stand 0-2 in het voordeel van de gasten. In de slotfase sloegen de Brabanders toe. Na de 2-1 en de gelijkmaker schoot Jawad Bellahsan in de absolute slotfase Halsteren naar het hoofdtoernooi.

Ook Gemert gaat met spanning de loting op vrijdagavond 26 september afwachten of er in de eerste ronde een profclub op bezoek komt. De ploeg uit de Derde Divisie stond lange tijd op 0-0 tegen SV Meerssen, maar in de 115e minuut viel de beslissende goal.

SC 't Zand uit Tilburg was van het zevental Brabantse clubs de laagst spelende ploeg. De Tilburgers komen uit in de tweede klasse, maar wisten het HSC'21 uit de Derde Divisie knap lastig te maken. De ploeg uit Haaksbergen stond met rust met 1-0 voor, maar halverwege tweede helft trok Saban Cemrek de stand gelijk. In de verlenging bleek de ploeg uit de Derde Divisie toch te sterk: 3-1.

Het in de Tweede Divisie uitkomende Kozakken Boys was de hoogst spelende Brabantse club, maar verloor op eigen veld van divisiegenoot Barendrecht. Na 90 minuten stond het 2-2, waarna de gasten in de verlenging toesloegen: 2-3.

Voor RBC was het de kans om sinds het faillissement in 2011 weer in het hoofdtoernooi van de beker te komen. In de tweede kwalificatieronde trof het met Tweededivisionist GVVV een zware tegenstander. Ondanks dat de ploeg uit Roosendaal grote kansen kreeg, waren het de bezoekers die in een goedgevuld Atik Stadion met 0-1 wonnen.

Ook UDI'19 uit Uden en Blauw Geel'38 uit Veghel redden het niet tegen respectievelijk HSV Hoek en Sportlust'46. In beide wedstrijden viel er één treffer.