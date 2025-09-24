Grote uitslaande brand op zolder van huis

In een huis aan de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel is dinsdagavond iets voor middernacht brand uitgebroken. De bewoners wisten hun huis op tijd te verlaten. Er raakte niemand gewond, maar een deel van het huis raakte zwaar beschadigd.

De brand woedde vooral op de zolder. Het huis raakte enkele jaren geleden ook al zwaar beschadigd door een brand.

Terugtrekken

De brandweer moest zich rond kwart over twaalf terugtrekken uit het huis 'vanwege de hitte en branduitbreiding', meldde de Veiligheidsregio. Rond kwart over twaalf was de brand uitslaand en werd het vuur met hulp van een hoogwerker geblust. Rond een uur was de brand onder controle. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.