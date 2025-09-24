Vrouw plast emmer vol in tuincentrum, eigenaar zet beelden online

In een tuincentrum in Roosendaal moeten ze er nog steeds van bijkomen: een vrouw met hoge nood plaste dinsdagmiddag recht voor de kassa zomaar een emmer vol. Ze kiepte de emmer daarna om onder de kassaband. De eigenaar van het bedrijf heeft de beelden van de actie op Facebook geplaatst. "Ik kan het nog steeds niet geloven", zegt hij.

De dinsdagmiddag begint zoals iedere middag bij tuincentrum De Landerije Tuin& Dier. En zoals wel vaker in het tuincentrum, vragen bezoekers zich na de lunch af of ze wellicht even naar het toilet kunnen, zo ook een onbekende vrouw met blonde haren. Eigenaar Hendrik-Jan Verheijen moet haar, net als andere bezoekers, teleurstellen. “De toiletten zitten op dit moment verstopt. Andere bezoekers hebben er van alles ingegooid, dus ze werken niet.” Toen de eigenaar het slechte nieuws deelde, meldde de vrouw volgens Verheijen dat ze ‘dan wel ergens anders zou gaan zitten’.

En zo geschiedde. Zodra Verheijen terugloopt naar de kassa, pakt de vrouw een emmer, trekt ze haar broek naar beneden en begint ze in de emmer te plassen. Dat doet ze recht voor de kassa, met één hand op de band - allemaal onder het toeziend oog van personeel, klanten en Verheijen zelf.

Iedereen rond de kassa staart volgens Verheijen vol ongeloof naar het tafereel. “Ook de caissière weet zich natuurlijk geen houding te geven. Deze vrouw vindt het de normaalste zaak van de wereld om daar te plassen.”

Vervolgens gooit ze de emmer leeg onder de kassa en loopt ze weg, samen met de man met wie ze in het tuincentrum was, zo is op de beelden te zien. Als Verheijen vraagt waar ze in hemelsnaam mee bezig is, zegt de vrouw: "Dan moet je maar zorgen dat er een toilet is”.