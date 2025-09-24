Vrouw plast emmer vol in tuincentrum, eigenaar zet beelden online
De dinsdagmiddag begint zoals iedere middag bij tuincentrum De Landerije Tuin& Dier. En zoals wel vaker in het tuincentrum, vragen bezoekers zich na de lunch af of ze wellicht even naar het toilet kunnen, zo ook een onbekende vrouw met blonde haren.
Eigenaar Hendrik-Jan Verheijen moet haar, net als andere bezoekers, teleurstellen. “De toiletten zitten op dit moment verstopt. Andere bezoekers hebben er van alles ingegooid, dus ze werken niet.” Toen de eigenaar het slechte nieuws deelde, meldde de vrouw volgens Verheijen dat ze ‘dan wel ergens anders zou gaan zitten’.
"Klanten kijken verbaasd toe."
En zo geschiedde. Zodra Verheijen terugloopt naar de kassa, pakt de vrouw een emmer, trekt ze haar broek naar beneden en begint ze in de emmer te plassen. Dat doet ze recht voor de kassa, met één hand op de band - allemaal onder het toeziend oog van personeel, klanten en Verheijen zelf.
Iedereen rond de kassa staart volgens Verheijen vol ongeloof naar het tafereel. “Ook de caissière weet zich natuurlijk geen houding te geven. Deze vrouw vindt het de normaalste zaak van de wereld om daar te plassen.”
Vervolgens gooit ze de emmer leeg onder de kassa en loopt ze weg, samen met de man met wie ze in het tuincentrum was, zo is op de beelden te zien. Als Verheijen vraagt waar ze in hemelsnaam mee bezig is, zegt de vrouw: "Dan moet je maar zorgen dat er een toilet is”.
"Als ze aandacht willen, dan kunnen ze dat krijgen ook."
“Ik zeg nog tegen de vrouw dat we tot niets verplicht zijn en dat een supermarkt ook geen toilet heeft”, zegt Verheijen. Hij is woensdagmorgen nog altijd stomverbaasd. “Die man met wie ze binnenkwam, staat tijdens het plassen gewoon toe te kijken. Hij staat bij de band en zegt tegen mij: ‘Als ze moet, dan moet ze’. Wat moet je daar nou mee?”
Het tuincentrum heeft geen idee wie de man en vrouw zijn, maar alles werd vastgelegd door een bewakingscamera. Woensdag heeft Verheijen het filmpje op Facebook gezet. "Als ze aandacht willen, dan kunnen ze dat krijgen ook”, besluit de eigenaar.