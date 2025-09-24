Navigatie overslaan

A17 woensdagavond en -nacht deels afgesloten door onderhoud

Vandaag om 12:19 • Aangepast vandaag om 12:58
Foto: Rijkswaterstaat
Foto: Rijkswaterstaat
nl
De A17 tussen knooppunt De Stok bij Roosendaal en de afrit 21 Oud-Gastel-Borchwerf richting Dordrecht is van woensdagavond negen uur tot donderdagochtend vijf uur afgesloten. Rijkswaterstaat voert dan onderhoudswerkzaamheden uit aan de weg.
Profielfoto van Juul ten Haaf
Geschreven door
Juul ten Haaf

Op gele borden naast de snelweg staat informatie over de klus die wordt gedaan en verkeersmaatregelen.

Weersgevoelig
De onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen ze daarom mogelijk niet doorgaan. Ze zullen dan opnieuw worden ingepland.

