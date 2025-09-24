Man (44) die betrokken was bij dodelijk ongeluk op de A2 is weer vrij

De 44-jarige man uit Den Bosch die werd aangehouden voor betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk op de A2 bij Rosmalen, is weer vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Bij het ongeluk kwam de 30-jarige realityster Jordi Schuurmans uit Oss om het leven. De betrokken automobilist ging er na het ongeluk zaterdagavond te voet vandoor en liet zijn auto achter.

De man werd maandag aangehouden nadat hij zich op het politiebureau had gemeld. Woensdag is hij heengezonden door de politie. Hij wordt nog wel verdacht van het voorzaken van een dodelijk ongeluk en het verlaten van de plaats van een ongeluk. De man moet zich op een later moment verantwoorden voor een rechter.

Het ongeluk gebeurde zaterdagavond op de A2 bij Rosmalen. Een motorrijder kwam in botsing met een auto. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit, maar alle hulp kwam te laat. De motorrijder, Jordi Schuurmans, kwam daarbij om het leven.

Beschadigde auto gevonden

Bij de plaats van het ongeluk vond de politie een beschadigde auto. De bestuurder, de 44-jarige Bosschenaar, was te voet gevlucht.

De politie viel zondagavond het huis van de verdachte binnen, maar hij was toen niet thuis. De man meldde zich de volgende dag op het politiebureau en werd aangehouden.

Beelden van de inval in Den Bosch: