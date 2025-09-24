Navigatie overslaan
Man valt en wordt met been gespietst aan hekje

Vandaag om 11:35 • Aangepast vandaag om 12:27
Een man is woensdag bij een huis aan de Zandstraat in Liessel gewond geraakt nadat hij op een tuinhek met scherpe punten viel. Zijn been werd gespietst op een van de scherpe punten van het hek. Medewerkers van de brandweer en ambulance hebben hem bevrijd.
Ista van Galen

Een traumahelikopter werd opgeroepen. De trauma-arts heeft ambulancepersoneel ondersteund bij het behandelen van het slachtoffer. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

