Met zoon Zonta (19) op eigen benen heeft Jurgen weer tijd voor Dakar Rally

Voormalig motorcoureur Jurgen van den Goorbergh (55) maakt in januari 2026 na vijf jaar zijn rentree in de Dakar Rally. De Bredanaar, die in de jaren negentig nog uitkwam in de koningsklasse van de motorsport (500 cc), stapt opnieuw samen met zakenman en rallyveteraan Kees Koolen in een buggy. Voor Van den Goorbergh is het inmiddels zijn twaalfde deelname aan het woestijnavontuur.

"De Dakar blijft een magisch evenement", vertelt hij. "Het is zwaar, maar de uitdaging en het avontuur trekken nog steeds. Met een buggy is het ook een stuk leuker en minder belastend dan bijvoorbeeld met een vrachtwagen." Het duo bereidt zich in oktober eerst voor tijdens een rally in Marokko. "Als dat goed gaat, zijn we helemaal klaar voor Saudi-Arabië." Van den Goorbergh is niet alleen bekend vanwege zijn eigen carrière, maar ook als vader van Zonta van den Goorbergh (Breda, 2005). Zonta rijdt dit seizoen in het Moto2 Wereldkampioenschap voor RW Racing GP. Lange tijd was Jurgen nauw betrokken bij de carrière van zijn zoon. "Tot vorig jaar ging ik nog mee naar vrijwel alle wedstrijden", vertelt hij. "Maar dat kostte ontzettend veel tijd en energie."

"Zonta vindt zijn eigen weg en dat geeft mij weer vrijheid om de Dakar Rally op te pakken."

Tegenwoordig heeft een Italiaanse manager de dagelijkse begeleiding van Zonta grotendeels overgenomen. Daardoor krijgt de oud-coureur zelf weer ruimte. "Zonta is negentien en moet ook zijn eigen weg vinden", vervolgt vader Jurgen. "Ik blijf betrokken, maar niet meer bij alles. Dat geeft mij weer de vrijheid om zelf dingen op te pakken zoals de Dakar Rally."

Jurgen en Zonta van den Goorbergh in 2019 (foto: Red Bull).

Het kostte Dakarveteraan Kees Koolen, die de buggy in de Challenger-categorie gaat besturen, dan ook niet heel veel moeite om Van den Goorbergh over te halen om zijn navigator te worden in de Dakar Rally van 2026. "Natuurlijk heeft hij het heel druk, maar het was eigenlijk met één belletje geregeld", vertelt Koolen. "Jurgen wilde niet meer in een vrachtwagen meedoen, maar die had ik toch al verkocht. En mijn navigator Wouter de Graaff kiest ervoor om weer in een auto te racen. Dus alles viel op zijn plaats." Ondanks zijn leeftijd voelt de 55-jarige Jurgen van den Goorbergh zich nog topfit. "Ik train nog bijna dagelijks. Motorrijden, fitness of een potje padel. Voor mijn leeftijd ben ik in goede conditie." Toch beseft hij dat de dagen in de woestijn zwaar zullen zijn. "We zijn een dagje ouder geworden, maar ervaring speelt ook een grote rol. En in de buggy worden de klappen gelukkig beter opgevangen dan op de motor."

Wie denkt dat Van den Goorbergh zich alleen nog maar met motorsport bezighoudt, heeft het mis. Hij woont tegenwoordig in Spanje, net onder Alicante, en werkt daar als makelaar. "Ik heb een mooi leven onder de zon. Vanaf daar kan ik Zonta’s races prima volgen via televisie en computer. En ondertussen heb ik genoeg tijd om me weer voor te bereiden op mijn eigen avontuur."

"Klasseringen zijn minder belangrijk. Het gaat vooral om de lol die we samen hebben."

Een avontuur waarbij ambitie nog wel telt, maar niet meer het belangrijkste is. "We zijn in 2021 samen zesde geworden in de T4 en T3 klasse bij de buggy's", vertelt Kees Koolen. "Maar ik denk niet dat ik nu op mijn zestigste de Dakar Rally nog ga winnen. Die kans is wel erg klein. Maar je weet het nooit...haha." "Het belangrijkste is dat we de rally goed uitrijden", vindt Van den Goorbergh. "Klasseringen zijn minder belangrijk. Het gaat ons vooral om de ervaring, het avontuur en natuurlijk ook de lol die we samen hebben."