Van incontinentie tot erectieproblemen: speciale stoel van Nathalie helpt

Een stoel die helpt tegen urineverlies, lage rugklachten en zelfs potentieproblemen: het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch zweert leefstijlcoach Nathalie Gerrits-Saanen (38) uit Breda erbij. In sportcentrum Medifit staat sinds kort de MyPelvi-stoel, een apparaat dat met magnetische pulsen de bekkenbodemspieren traint. "Het is echt een doorbraak. Klachten die jarenlang genegeerd of verzwegen werden, kunnen hiermee aangepakt worden."

Een van de eerste gebruikers in Breda is Elise de Visser (38). Zij kampt sinds de bevalling van haar zoontje met incontinentie. "Het is iets waar je je voor schaamt", vertelt ze als ze op de speciale (fitness)stoel plaatsneemt. "Als ik nies of een trap oploop, verlies ik soms urine. Sporten werd lastig, en zelfs gewoon wandelen deed pijn in mijn bekken." Na een tip kwam Elise bij de stoel van Nathalie uit. Ze probeert het gevoel dat het apparaat geeft zo goed mogelijk uit te leggen. "Het lijkt alsof je je billen steeds aanspant en weer loslaat", zegt ze. "Maar dan sneller achter elkaar en zonder dat je er zelf controle over hebt. Soms voelt het alsof de spieren diep van binnen samentrekken en weer loslaten. Het is niet pijnlijk, maar wel heel vreemd."

"We zien ook mannen met prostaat- of erectieproblemen."

"Bij sommige programma’s krijg je korte stootjes en bij andere juist een langdurige trilling", vervolgt de Prinsenbeekse. "Die laatste vind ik het meest irritant omdat het blijft doorgaan. Toch merk je achteraf dat het werkt, want je spieren voelen alsof ze een flinke training hebben gehad."

Klachten aan de bekkenbodem zijn een groot, maar vaak verborgen probleem. "Uit onderzoek weten we dat zeker één op de vier vrouwen ermee te maken heeft," legt leefstijlcoach Nathalie uit. "In totaal gaat het om meer dan een miljoen Nederlanders met klachten, variërend van urineverlies tot lage rugpijn of erectieproblemen. Maar er rust nog steeds een taboe op. Het is niet iets wat je zomaar met je vriendinnen bespreekt." De stoel kan volgens Nathalie juist dat taboe doorbreken. "Mensen die hier komen, zijn vaak opgelucht dat er eindelijk iets is dat kan helpen. Bovendien kunnen ze hier ook over hun problemen praten."

Elise de Visser is eenn van de eerste cliënten die de MyPelvi van Nathalie Gerrits-Saanen probeert.

Hoewel veel gebruikers vrouwen zijn, ziet Nathalie ook steeds meer mannen. "Vooral mannen met prostaat- of erectieproblemen. En daar rust misschien nog wel meer schaamte op. En heus niet alleen ouderen hoor, want we zien ook jonge, sportieve mannen met bekkenbodemklachten. Soms door te veel spanning, soms door leefstijl: overgewicht, roken of simpelweg te veel zitten. Dan raakt de bekkenbodem uit balans." De stoel is in Nederland nog relatief nieuw. "We begonnen met zes locaties, maar inmiddels zijn er al meer dan dertig plekken waar de MyPelvi staat", vervolgt Nathalie. "In Duitsland en Zwitserland is het apparaat al groot en ik verwacht dat Nederland snel volgt. De agenda hier in Breda zit nu al vol."

Elise de Visser in de behandelstoel (foto: Ronald Sträter).

Na exact 22 minuten komt Elise van de stoel af. Na vijf sessies is er al echt een verschil, zo vertelt ze. "Bij de derde keer merkte ik al dat mijn bekkenbodem meer ontspande."

"Als dit apparaat werkt, is het voor mij onbetaalbaar."