29-jarige man komt om bij werkzaamheden in boom

Een 29-jarige man uit Eindhoven is woensdagmiddag overleden bij een ongeluk aan de Trolliuslaan in Waalre. De man zat volgens de politie in de boom om werkzaamheden te verrichten en is daarbij om het leven gekomen.

De man zou bezig zijn geweest met het afzagen van een deel van de boom. Hij raakte bekneld onder een van de afgezaagde stukken. De politie deed na het ongeval onderzoek naar de toedracht. Zij laat woensdagmiddag weten uit te gaan van een noodlottig ongeval.

De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren massaal aanwezig en de omgeving werd na het ongeval afgesloten.