Man overleden bij werkzaamheden in boom

Een man is woensdagmiddag overleden bij een ongeluk aan de Trolliuslaan in Waalre. De man zat volgens de politie in de boom om werkzaamheden te verrichten en is daarbij om het leven gekomen.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De man zou bezig zijn geweest met het afzagen van een deel van de boom. Hij zou mogelijk bekneld zijn geraakt onder een van de afgezaagde stukken.

De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn massaal aanwezig en de omgeving is afgesloten.