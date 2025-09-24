Navigatie overslaan

Man overleden bij werkzaamheden in boom

Vandaag om 13:06
De hulpdiensten zijn aanwezig in Waalre (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
De hulpdiensten zijn aanwezig in Waalre (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
Een man is woensdagmiddag overleden bij een ongeluk aan de Trolliuslaan in Waalre. De man zat volgens de politie in de boom om werkzaamheden te verrichten en is daarbij om het leven gekomen.
Profielfoto van Ista van Galen
Geschreven door
Ista van Galen

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De man zou bezig zijn geweest met het afzagen van een deel van de boom. Hij zou mogelijk bekneld zijn geraakt onder een van de afgezaagde stukken.

De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn massaal aanwezig en de omgeving is afgesloten.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink.

