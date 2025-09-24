'Radiomaker van de eeuw', Frits Spits, stopt na 52 jaar

Frits Spits (77) stopt na 52 jaar als radiomaker. Dat heeft de Eindhovense presentator woensdag samen met omroep KRO-NCRV bekendgemaakt. Spits is dit jaar nog wekelijks te horen in het radioprogramma De Taalstraat op Radio 1. Vanaf 1 januari stopt hij ermee.

"Ik heb besloten om te stoppen, omdat ik voel dat het daar nu de tijd voor is", licht hij zijn besluit toe. "Radio maken is het mooiste wat er is. Maar ik merk ook dat het me steeds meer energie kost en ik wil dit niet ten koste laten gaan van mijn luisteraars en mezelf."

Frits Ritmeester, zoals de radiomaker eigenlijk heet, presenteert sinds januari 2014 De Taalstaat voor KRO-NCRV op NPO Radio 1. Het programma draait volledig om de Nederlandse taal. In het verleden presenteerde hij ook programma's als De Avondspits, Tijd voor Twee en Met het Oog op Morgen.

De presentator won in zijn carrière verschillende prijzen. Zo kreeg hij in 1999 de Zilveren Reissmicrofoon en in 2008 de Marconi Oeuvre Award. Dat jaar werd hij ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2019 werd hij gekozen tot 'radiomaker van de eeuw'.