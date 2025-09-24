Uniek en poëtisch, Omroep Brabant-dj's over carrière Frits Spits

Frits Spits (77) stopt na meer dan halve eeuw als radiomaker. Dat maakte de Eindhovense presentator woensdag bekend. De radiomaker van de eeuw is al jaren een inspiratie voor radioliefhebbers, zo ook voor de dj's van Omroep Brabant. Presentator Ronny Balk herinnert zich zijn creatieve en poëtische manier van vertellen en presentator Hubert Mol heeft zelfs nog samengewerkt met Spits. "Als Frits een plaat draaide dan konden anderen niet achterblijven, want hij heeft er oren voor", lacht Hubert.

'Poëtisch, creatief en uniek', zo omschrijft Omroep Brabant-presentator Ronny Balk de radioveteraan. "Frits was baanbrekend met zijn programma's, vooral met De Avondspits", zegt hij. Zijn manier van vertellen, presenteren en nummers aankondigen, kan Ronny met geen andere radiomaker vergelijken. "Hij kon op een manier vertellen waarmee hij mensen nieuwsgierig maakte. Frits kon je teasen zodat je bleef luisteren." Daarnaast herinnert Ronny zich de manier waarop Spits artiesten groot kon maken. "Als je bij Frits in de uitzending werd gedraaid, dan stelde je iets voor als artiest. In de tijd van de Avondspits waren er nog niet zoveel radiozenders, dus iedereen luisterde naar Radio 3."

Frits Ritmeester, zoals de radiomaker eigenlijk heet, presenteert sinds januari 2014 De Taalstaat voor KRO-NCRV op NPO Radio 1. Het programma draait volledig om de Nederlandse taal. Op zijn hoogtepunt in de jaren tachtig presenteerde Frits Spits het radioprogramma De Avondspits. In de jaren daarna volgden programma's als Tijd voor Twee, Met het Oog op Morgen en De Strepen van Spits. De presentator won in zijn carrière verschillende prijzen. Zo kreeg hij in 1999 de Zilveren Reissmicrofoon en in 2008 de Marconi Oeuvre Award. Dat jaar werd hij ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2019 werd hij gekozen tot 'radiomaker van de eeuw'.

Omroep Brabant-dj Hubert Mol denkt terug aan een fijne samenwerking met Spits, in zijn tijd bij de VARA. "Als Frits een plaat draaide, dan konden anderen niet achterblijven, want hij heeft er oren voor", lacht hij. Als Frits een plaat goed vond en een afspraak maakte met artiesten om hun plaat te draaien, dan deed hij dat ook, herinnert Hubert zich. "Hij liet zich niet foppen door platenmaatschappijen. Hij was heel correct."

"Hij kon erg beeldend vertellen."

De manier waarop Spits in zijn programma's verhalen vertelde, is voor Hubert nog altijd een grote inspiratie. "Hij speelde spelletjes met de luisteraars en kon erg beeldend vertellen. Dan zag ik bijna voor me hoe ik in een wagentje van een achtbaan zat en allemaal opdrachten tegenkwam als luisteraar", zegt Hubert. In zijn eigen programma Brabants Bont probeert Hubert de luisteraar ook mee te nemen in zijn beleving. "Ik haal aan het begin van mijn uitzending vaak iets uit het nieuws waar ik een grapje over maak. Dat is eigenlijk ook geïnspireerd op Frits", bekent hij. Naast een vakman herinnert Hubert hem als een gedreven mens. "Hij houdt van taal en is daar ontzettend gepassioneerd over. Frits is ook heel collegiaal en puur als mens." De dj's vinden het jammer dat Spits stopt met zijn radioprogramma, maar ze twijfelen er niet aan dat hij een voorbeeld blijft voor veel nieuwe talenten en liefhebbers. In KRAAK. vraagt door blikte Frits al eens terug op zijn carrière, toen hij vijftig jaar in het vak zat.