Man rijdt 30 jaar zonder rijbewijs en wordt 2 keer op 1 dag gepakt

Een 65-jarige man uit Vlaardingen heeft het woensdag wel heel bont gemaakt. Nadat hij bij een verkeerscontrole op de Kringgreppel in Zundert op de vingers werd getikt door politieagenten, omdat hij al dertig jaar zonder rijbewijs bleek rond te rijden, stapte hij gewoon weer in de auto.

Omdat de wijkagenten al het voorgevoel hadden dat de man weer zou gaan rijden, werd er besloten om het kenteken van de auto extra in de gaten te houden. Aan het eind van de middag was het raak. De auto werd gesignaleerd op de A16 tussen Zundert en Breda.

Op de Noordelijke Rondweg in Breda kreeg de automobilist een stopteken van de politie en werd hij voor de tweede keer staande gehouden. Dit keer kon hij zijn weg niet vervolgen, want de auto werd in beslag genomen. Ook werd er voor de tweede keer een proces-verbaal opgemaakt.

'Belofte maakt schuld'

De man werd eerder op de dag al bij een verkeerscontrole op de Kringgreppel in Zundert gecontroleerd. Toen constateerde de politie dat de man niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Hij had die dertig jaar geleden in moeten leveren nadat hij volledig rijongeschikt was verklaard. "Hij wist de dans dus lang te ontspringen, maar viel nu toch écht door de mand", schrijft de wijkagent van (Klein) Zundert op Instagram.

"Het zat er een keer aan te komen", vertelde de man tijdens de controle tegen de agenten. Hij probeerde er eerst nog onder uit te komen door niet helemaal eerlijk te zijn over zijn identiteit, maar daar trapte de agenten niet in. De man vertelde dat hij nog nooit eerder door de politie was gecontroleerd.

Bij de verkeerscontrole werd er een proces-verbaal opgemaakt en waarschuwden agenten de man dat als hij nog eens een soortgelijke fout zou maken, de auto in beslag zou worden genomen. "Belofte maakt schuld", schrijft de wijkagent.