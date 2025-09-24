Topsport was heel mooi voor De Brouwer-tweeling, maar kon ook keihard zijn

Na het nieuws dat ze stoppen met topsport, kregen Noortje en Bregje de Brouwer heel veel reacties. “Nog bijna meer dan na onze bronzen medaille op de Olympische Spelen”, zeggen ze lachend. De 26-jarige synchroomzwemzussen uit Goirle stoppen op hun hoogtepunt en blikken terug op hun carrière. “In de topsport ga je tot het uiterste. Stiekem denk je weleens na of je niet te ver bent gegaan.”

Het sportieve hoogtepunt van de zussen uit Goirle was de olympische bronzen medaille, vorig jaar in Parijs. Maar ook schreven ze geschiedenis met een zilveren WK-medaille en twee Europese titels. Na de Olympische Spelen nam de tweeling rust en gingen ze onder andere op reis door Azië. De rustperiode gebruikten ze ook om na te denken over een vervolg van hun topsportloopbaan. Uiteindelijk besloten ze om te stoppen, waarbij de schouderblessure van Noortje een belangrijke oorzaak was. “We hebben er alles uitgehaald wat erin zit”, zegt Noortje. “Ik voel dat het door mijn schouder heel lastig is om dat te overtreffen. Iedere keer lag ik met pijn in het zwembad. Ik wist niet of ik dat vol kon houden tot de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Daarom voelt dit als de afronding van een heel bijzonder traject.”

Wat ze wel direct wisten, is dat ze betrokken blijven bij de sport. Bregje: “Het is niet zo dat wij uit het wereldje stappen en er niets meer mee te maken willen hebben. We willen iets teruggeven aan de sport die ons zoveel heeft gebracht. Met bijvoorbeeld lezingen en clinics ondersteunen we jonge synchroonzwemmers vanuit onze kennis en ervaring.”

De topsport heeft ze veel mooie momenten opgeleverd. Ze zagen verschillende landen, boekten succes en bovenal hadden ze plezier in de sport. Maar de topsport had ook een keerzijde, zeggen beide zussen. “Je legt de lat steeds hoger, verlegt je grenzen en daagt jezelf keer op keer uit. Totdat je lichaam signalen gaat geven en daarna ook op mentaal gebied.” Het streven naar steeds beter worden, valt nu weg voor de zussen.

"Probeer aan te geven wat je grenzen zijn."

Tijdens hun clinics en lezingen vermijden ze de harde kanten van de topsport niet. “Wat wij bijvoorbeeld aan talenten vertellen, is dat ze al op jonge leeftijd moeten proberen aan te geven wat hun grenzen zijn. Durf dat ook aan te geven bij een coach. Natuurlijk vraag je veel van je lichaam om de top te halen, maar wees voorzichtig dat je daar niet overheen gaat. Al is die lijn heel dun.”

Zusjes Noortje en Bregje de Brouwer tijdens een huldiging (foto: Eva de Schipper).