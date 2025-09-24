Toch nieuwbouw voor omstreden Brabantse gebedsgenezer Tom de Wal

De nieuwbouwplannen van de omstreden gebedsgenezer Tom de Wal leken even van de baan, maar nu blijkt dat hij toch een nieuwe kerk wil bouwen in Dussen. Nadat hij eind 2024 zijn vergunningsaanvraag voor een religieus centrum had ingetrokken, bleef het even stil rondom de nieuwbouwplannen. Uit een brief van het college aan de gemeenteraad wordt nu duidelijk dat er sinds 1 maart 2025 al een nieuw voorstel bij de gemeente ligt. "Ik hoor het voor het eerst."

In de brief is te lezen dat er namens de religieuze organisatie van De Wal, Frontrunners Ministries, een initiatiefplan is ingediend voor de locatie aan de Oude Kerkstraat in Dussen. Zo'n plan wordt ingediend om vooraf te kijken hoe haalbaar het is. Het gaat om het 'realiseren van een bouwwerk', zo staat in de brief. Het voorstel is nog in behandeling bij de gemeente. Nadat De Wal eind 2024 zijn vergunningsgaanvraag voor de bouw van een megakerk zelf had ingetrokken na een gesprek met de gemeente, liet hij aan Omroep Brabant weten te werken aan een nieuw plan. Maar sindsdien bleef het stil. Nu blijkt dat er al ruim zes maanden een voorstel bij de gemeente ligt. Hoe het plan er precies uit komt te zien, is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de gemeente laat alleen weten dat ze meer informatie hebben opgevraagd bij Frontrunners Ministries om het plan te kunnen beoordelen.

Buurtbewoners wisten van niets

Ook buurtbewoonster Helga Gardenier, die schuin tegenover de locatie woont waar De Wal zijn religieuze centrum wil bouwen, had geen idee. "Ik hoor dit voor het eerst. Een ambtenaar van de gemeente belde mij vanmiddag op om het mij te laten weten, voordat ik het in de krant zou lezen."

Wie is Tom de Wal? Tom de Wal (31) is geboren in Oosterhout en richtte in 2016 samen met zijn vrouw Femke Frontrunners Ministries op. Met deze religieuze organisatie organiseert hij genezings- en bevrijdingsdiensten door het hele land. De bijeenkomsten zijn omstreden. Tijdens deze diensten zouden mensen 'genezen' kunnen worden van ziektes als MS, Parkinson en kanker en 'bevrijd' van 'demonen' als homoseksualiteit en autisme. Frontrunners Ministries is een stichting met een ANBI-status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling, dat zijn organisaties die voor tenminste negentig procent het algemeen nut moeten beogen. Voorbeelden daarvan zijn ziekenhuizen en milieuorganisaties. Bij elkaar opgeteld ontving Frontrunners in 2023 en 2024 ruim 11 miljoen euro aan donaties en giften, zo blijkt uit de jaarrekeningen van de organisatie. De Wal is voornemens om honderd nieuwe kerken te gaan openen in Nederland, waaronder in januari 2026 een kerk in Eindhoven.

Bezwarencommissie Eerder dit jaar diende Helga een handhavingsverzoek in bij de gemeente om de activiteiten van De Wal in het huidige pand te controleren. Daar houdt hij zogenaamde 'genezings- en bevrijdingsdiensten' en dat past volgens Helga niet bij de horecabestemming van het pand. Haar verzoek werd afgewezen en ook het bezwaar dat ze indiende tegen het afgeven van een exploitatievergunning aan Frontrunners Ministries, een vergunning die ze nodig hebben om koffie en thee te mogen schenken in het voormalige partycentrum, werd afgewezen. Maar Helga zit niet bij de pakken neer. Met hulp van andere Dussenaren die zich hebben verenigd in een bewonersinitiatief en met hulp van adviseurs diende ze bezwaren in op de besluiten en deze worden volgende week behandeld door een onafhankelijke bezwarencommissie. Wil je iets kwijt over Tom de Wal of Frontrunners Ministries? Mail de onderzoeksredactie of bereik ons 100 procent anoniem via Publeaks.



In de podcast Op Hoop van Zegen, duiken journalisten van Omroep Brabant in de religieuze organisatie van Tom de Wal, Frontrunners Ministries.