Angélica (67) hoepelt zich fit: 'Ik ga nooit meer naar de sportschool'

In plaats van zwoegen in de sportschool koos Angélica Roborgh (67) uit Rosmalen acht jaar geleden voor hoelahoepen. Elke dag tien minuten hoepelen leverde haar zoveel op dat ze nu al jaren sessies geeft aan iedereen die het ook wil leren. “Ik voel me zoveel fitter en dat gun ik iedereen”, zegt ze swingend.

Met een brede glimlach zwaait Angélica de hoepel om haar heupen. Het ziet er moeiteloos uit, maar ze weet nog precies hoe dat in het begin ging. “Duizenden keren heb ik die hoepel moeten oprapen”, lacht de 67-jarige uit Rosmalen nu. “Na twee maanden oefenen lukte het pas echt.” Acht jaar geleden begon ze ermee, omdat ze zich fitter wilde voelen. “Mijn broertje zei plagerig dat ik een buikje kreeg. Nou, dat wilde ik natuurlijk niet.” Ze besluit naar de sportschool te gaan en buikspieroefeningen te doen. "Na maanden zag ik nog geen resultaat", zegt ze. Tot een vriendin met het idee komt om te gaan hoepelen. "Ik dacht, waarom niet. Proberen kan altijd.”

"Ik ga nooit meer naar de sportschool."

En dat bleek een schot in de roos. “Na twee maanden was ik vier centimeter kwijt bij mijn taille. Mijn conditie werd beter, ik werd soepeler en zelfs mijn ‘kipfiletjes’ onder de armen verdwenen”, zegt Angélica trots, terwijl ze laat zien hoe je ook met de hoepel om je armen kunt trainen.

Elke dag hoepelt ze zo'n tien minuten. Volgens haar staat dat gelijk aan een half uur hardlopen qua verbranding. "Maar hoepelen is niet alleen veel leuker, het is ook nog eens minder belastend voor je lichaam." Ook helpt het bij het versterken van buik- en rugspieren, en ook van de benen en billen. "Ik ga daarom nooit meer naar de sportschool."

"Ik gun iedereen de voordelen die ik zelf heb ervaren."

Het plezier dat ze eraan beleeft, deelt ze al ruim acht jaar met anderen. “Ik gun iedereen de voordelen die ik zelf heb ervaren”, zegt ze. Twee keer per week staat ze daarom op de zandverstuiving in Rosmalen met tientallen hoepels. Iedereen mag aanschuiven: jong, oud, sportief of juist niet. “Op het hoogtepunt stonden hier dertig mensen tegelijk te hoepelen. Soms ben ik alleen, maar dat vind ik ook niet erg. Mensen moeten het alleen doen als ze echt willen leren hoepelen." Woensdagmiddag schuift José uit Culemborg aan. Het is haar eerste keer en de hoepel valt keer op keer op de grond. Ze zucht even, maar Angélica moedigt haar aan: “Zo ben ik ook begonnen. Het enige dat je nodig hebt is een hoepel en doorzettingsvermogen.” Ook kinderen doen mee. Joy (13) kwam ooit toevallig langs met haar moeder en is sindsdien drie jaar niet meer weg te slaan bij de hoepels. “In het begin lukte het me helemaal niet, maar nu kan ik zelfs trucjes”, zegt ze stralend. Ze laat zien hoe ze met twee hoepels tegelijk draait en op een boomstam balanceert terwijl de hoepel rond haar middel blijft draaien. Angélica kijkt tevreden toe: “Het mooiste is dat iedereen kan het leren." Wie zin heeft om mee te doen, kan elke woensdag- en zaterdagmiddag tussen 15 en 16 uur terecht bij de zandverstuiving in Rosmalen.