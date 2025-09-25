DJ Pim Takkenkamp gaat de wereld over met miljoenenklapper

Bijna 26 miljoen streams op Spotify, dat kunnen niet veel mensen zeggen. Tilburger Pim Takkenkamp, met de artiestennaam Woodcamp, heeft dat wel voor elkaar gekregen. Zijn nummer Eatin' Good is razend populair en verschijnt vrijdag zelfs in de nieuwste editie van het wereldwijd bekende voetbalgame EA Sports FC. Samen met onder meer een lied van Ed Sheeran.

Op zijn studentenkamertje in Tilburg maakte Pim Takkenkamp een jaar geleden Eatin' Good. Met voor een dj zo ongeveer een beginners setje rolde het nummer uit de computer. "Ik maak minimal house", omschrijft Pim zijn muziekstijl. "Een soort deep house met UK invloeden, maar ik geef er wel een twist aan." Sinds 2017 is Takkenkamp (23) bezig met het produceren van muziek en vanaf 2022 is hij het echt serieuzer gaan nemen. Eatin' Good bleek een schot in de roos. Mede door het nummer op sociale media als TikTok te plaatsen ging het viral. Eatin' Good is al te horen bij meer dan 170.000 berichten op TikTok, samen goed voor meer dan een miljard views, zegt Takkenkamp.

"Toen ik hiervoor benaderd werd, moest ik eerst wel even checken of het echt was."

Dit zorgde voor een enorme bekendheid en ook de miljoenen streams op Spotify. Waarschijnlijk kwam Pim via de streams in beeld bij de makers van EA Sports. Dit voetbalspel voor de PlayStation, Xbox, Nintendo en PC's, wordt wereldwijd gespeeld en vrijdag komt de editie van 2026 uit. De muziek in deze game is samengevat in een soundtrack, met daarop 109 liedjes. De bekendste artiest is Ed Sheeran, maar ook Tilburger Takkenkamp staat er dus tussen. "De track heeft nu enorm veel momentum en waarschijnlijk is-ie zo bij EA terechtgekomen. Prachtig toch. EA staat erom bekend dat ze beginnende artiesten een kans geven. In aantallen doe ik het wel redelijk, maar ik ben toch echt wel een beginnend artiest. Toen ik hiervoor benaderd werd, moest ik eerst wel even checken of het echt was", lacht Takkenkamp. Voor zijn studie journalistiek verhuisde hij naar zijn studentenkamertje in Tilburg. Maar in de schoolbanken is hij voorlopig niet te vinden. "Ik richt me voor nu fulltime op de muziek. Het wordt steeds serieuzer. Ik ben al in Berlijn en Londen geweest en het draaien begint langzaam op gang te komen. Give it my best shot, noem ik het."

"Als mensen het liedje horen, herkennen ze het vaak wel direct."

Dat Takkenkamp, alias Woodcamp, nog niet bij iedereen een belletje doet rinkelen, dat begrijpt Pim wel. "Voor een houseartiest is het lastiger om zijn gezicht aan de muziek te koppelen. Maar als mensen het liedje horen, herkennen ze het vaak wel direct. Iedereen heeft het wel eens voorbij horen komen." En vanaf vrijdag kan het nummer de hele wereld overgaan, als EA Sports wordt gelanceerd. De aantallen streams op Spotify en TikTok zullen dan alleen maar toenemen. Takkenkamp: "Ik zie Spotify als de plek waar je cd's verkoopt. Op sociale media hang je je posters op en deel je je flyers uit."

