Aanslag viswinkel mislukt, dader betrapt met kan benzine

Op restaurant Zeester aan de Kruisstraat in Eindhoven is woensdagnacht geprobeerd een aanslag te plegen. De dader legde explosieven voor de deur van de zaak en wilde die aansteken. Volgens de officier van dienst van de politie had de man ook een kan met vermoedelijk benzine bij zich.

De dader werd tijdens zijn voorbereidingen echter betrapt. Er was nog iemand in de viswinkel aanwezig. De dader sloeg op de vlucht en liet de explosieven achter voor de deur.

Bijna compleet gezin opgepakt

Afgelopen week viel de politie in Eindhoven meerdere huizen in de stad en winkels aan de Kruisstraat binnen vanwege een groot drugsonderzoek. Daarbij werd een bijna compleet gezin opgepakt. De winkels die de politie doorzocht, zijn allemaal van dezelfde familie. De politie viel toen ook binnen bij deze viswinkel aan de Kruisstraat en deed heel de ochtend doorzoekingen.



Vanwege de aanslagpoging van woensdagnacht zette de politie een deel van de Kruisstraat af. Sporen werden veiliggesteld door forensisch experts.

Mortierbommen

Voor de twee explosieven, twee zogenoemde shells die ook bekend staan als mortierbommen, werd een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld dat vaker zwaar en illegaal vuurwerk veiligstelt.



