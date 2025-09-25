Bestuurder verlaat rijdende auto na achtervolging en ontkomt aan politie

Een automobilist die door de politie werd achtervolgd heeft woensdagavond voor veel chaos gezorgd in de Bredase wijk Heuvel. Na de achtervolging verliet de bestuurder de auto, die daarna tegen een geparkeerde auto botste. Hij ontkwam aan de politie.

De man verliet zijn wagen in de Colijnstraat en sloeg rennend op de vlucht. De auto rolde door en eindigde tegen een geparkeerde wagen. Een agent probeerde de doorrollende wagen nog te stoppen, maar dat lukte niet.

Waarom de man op de vlucht sloeg en waarom hij werd achtervolgd, is nog onduidelijk. De politie heeft lang naar de man gezocht in de wijk en daarbuiten, maar hij is nog altijd niet niet gevonden.