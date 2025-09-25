Eigenaar tuincentrum verrast door aandacht voor bizarre wc-actie
Een vrouw plaste dinsdagmiddag bij de kassa's in tuincentrum De Landerije Tuin en Dier in een emmer en leegde de inhoud daarna onder de kassaband. Dit deed ze nadat ze te horen kreeg dat de wc's in het tuincentrum tijdelijk buiten gebruik waren.
Eigenaar Hendrik-Jan Verheijen plaatste de camerabeelden van de actie op Facebook, waarna het voorval massaal werd opgepikt door de media. "Iedereen is blijkbaar heel geïnteresseerd in iemand die zit te plassen", zegt Verheijen. "Ik had niet verwacht dat het zoveel aandacht zou krijgen, het is wel een beetje bizar."
"Niet iedereen snapt blijkbaar dat dit gewoon niet kan."
In het tuincentrum kreeg Verheijen de afgelopen dagen niet veel reacties op de gebeurtenis, maar online schuwen mensen niet om hun mening te geven. "Die reacties zijn heel gevarieerd", zegt Verheijen. "Mensen vinden het raar dat de vrouw dit deed, maar er zijn ook mensen die het omdraaien en ons erop aankijken. Dat gaat nergens over. Niet iedereen snapt blijkbaar dat dit gewoon niet kan."
Zo reageert iemand onder het bericht van het tuincentrum op Facebook: "Geen toiletten beschikbaar voor klanten? Dan ook geen koffie en thee schenken in je restaurantje. Met andere woorden: sluiten zolang de verstopping niet opgelost is.' Een ander vraagt zich af: "En het personeel kan dus ook niet naar de wc? Is een werkende wc soms niet verplicht voor een bedrijf?"
"Ze wilde aandacht en dat is gelukt, boven verwachting."
Toch overheerst de verontwaardiging. "In de emmer plassen oké. Maar midden in de winkel en het vervolgens onder de kassa weggooien is echt ronduit asociaal!", vindt iemand. Een ander zegt: "Als je dan zo nodig moet en de wc's zijn kapot, dan ga je toch even buiten naast je auto ofzo? Toch niet midden in een winkel!"
Van de vrouw in kwestie heeft het tuincentrum niks meer gehoord. "Dat hoeft ook niet", vertelt Verheijen. "Ze wilde aandacht en dat is gelukt, boven verwachting. Nu is het wat ons betreft klaar en laten we het rusten."