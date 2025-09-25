Eigenaar tuincentrum verrast door aandacht voor bizarre wc-actie

Dat een klant in een emmer plaste in zijn tuincentrum in Roosendaal was voor eigenaar Hendrik-Jan Verheijen al opmerkelijk genoeg. Maar dat de beelden die hij online deelde zoveel aandacht en reacties zouden opleveren, had hij helemaal niet verwacht. "Het is een beetje bizar."

Een vrouw plaste dinsdagmiddag bij de kassa's in tuincentrum De Landerije Tuin en Dier in een emmer en leegde de inhoud daarna onder de kassaband. Dit deed ze nadat ze te horen kreeg dat de wc's in het tuincentrum tijdelijk buiten gebruik waren. Eigenaar Hendrik-Jan Verheijen plaatste de camerabeelden van de actie op Facebook, waarna het voorval massaal werd opgepikt door de media. "Iedereen is blijkbaar heel geïnteresseerd in iemand die zit te plassen", zegt Verheijen. "Ik had niet verwacht dat het zoveel aandacht zou krijgen, het is wel een beetje bizar."

"Niet iedereen snapt blijkbaar dat dit gewoon niet kan."

In het tuincentrum kreeg Verheijen de afgelopen dagen niet veel reacties op de gebeurtenis, maar online schuwen mensen niet om hun mening te geven. "Die reacties zijn heel gevarieerd", zegt Verheijen. "Mensen vinden het raar dat de vrouw dit deed, maar er zijn ook mensen die het omdraaien en ons erop aankijken. Dat gaat nergens over. Niet iedereen snapt blijkbaar dat dit gewoon niet kan." Zo reageert iemand onder het bericht van het tuincentrum op Facebook: "Geen toiletten beschikbaar voor klanten? Dan ook geen koffie en thee schenken in je restaurantje. Met andere woorden: sluiten zolang de verstopping niet opgelost is.' Een ander vraagt zich af: "En het personeel kan dus ook niet naar de wc? Is een werkende wc soms niet verplicht voor een bedrijf?"

"Ze wilde aandacht en dat is gelukt, boven verwachting."