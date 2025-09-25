Loopbrug ingestort na botsing vrachtwagen, man die hond uitliet bekneld

Een vrachtwagen is donderdagochtend rond tien uur tegen een loopbrug gereden op de Professor van Buchemlaan in Tilburg. De brug is deels ingestort en ligt bovenop de vrachtwagen. Een man die zijn hond uitliet, raakte met zijn benen bekneld.

Rond halftwaalf ligt de brug nog altijd op de vrachtwagen. De gemeente onderzoekt samen met de brandweer hoe de brug het beste getakeld kan worden.

De man zat bekneld tussen de gekantelde brug en de zijkant van het voetpad. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De hond is ongedeerd en door de moeder van het slachtoffer mee naar huis genomen.

Ambulances moeten omrijden

De Professor van Buchemlaan is afgesloten. De weg is een hoofdroute naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Bezoekers van het ziekenhuis moeten daarom omrijden.

Volgens het ziekenhuis levert dat nog geen problemen op. "Ook het ambulancepersoneel is op de hoogte en kent de routes om om te rijden ", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis.

Veel mensen komen kijken naar de gekantelde brug. Een man zegt: "Hoe is het mogelijk dat dit kan gebeuren in deze tijd? Iedereen weet hoe hoog de vrachtwagen is en de brug was volgens mij hoog genoeg, dus dit is raar", gist hij naar de oorzaak van het ongeluk.

Een andere man maakt zelf vaak gebruik van de brug. "Ik loop hier elke dag. Af en toe kijk je een keer als er iets aan komt rijden. Dan denk je: het gaat altijd goed. En nu een keer niet", zegt de man als hij naar de gekantelde brug kijkt.