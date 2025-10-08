Rosa gaat voor ons naar het Regio Songfestival, dit zijn haar concurrenten

In een villa in Hilversum vol camera’s, microfoons en zenuwen zijn woensdag de dertien finalisten van het Regio Songfestival aan elkaar voorgesteld. Onder wie zangeres Rosa Spruit die ons als Brabant op 1 november tijdens de finale in Arnhem vertegenwoordigt. Maar wie zijn haar concurrenten eigenlijk? We stellen de finalisten aan je voor.

Omroep Brabant

Voor Omroep Brabant gaat dit jaar dus Rosa Spruit naar het Regio Songfestival. Ze zal tijdens de finale haar nummer 'Geen Woorden Op Papier' ten gehore brengen. De Eindhovense groeide op in een muzikaal gezin waar iedereen een instrument kan bespelen. Als kind kreeg ze van haar vader een knalroze glittergitaar. Daarmee is haar liefde voor muziek begonnen. De zangeres schreef het nummer tijdens een moeilijke periode in haar relatie. “Ik schreef het uit angst om iemand die ik liefheb te verliezen, maar het gaat eigenlijk over verlies in de breedste zin van het woord”, legt Rosa uit. “Het kan gaan over een relatie die uit is gegaan, maar ook over een dierbare die is komen te overlijden. Daarnaast kun je ook iemand missen, terwijl diegene er nog wel is.”

Rosa Spruit vertegenwoordigt Brabant tijdens het Regio Songfestival (foto: Omroep Brabant).

Omroep Zeeland

Tarzan& the Beachwaiters zullen Zeeland vertegenwoordigen op het Regio Songfestival met hun nummer 'Buitenbenen'. Drie Walcherse strandwachten brengen de ultieme strandervaring tot leven op het podium. Het nummer gaat over, je raadt het al, buitenbeentjes. “Het is een ode aan iedereen die zich niet helemaal op z’n plek voelt binnen de maatschappij”, vertelt zanger Sebastiaan. RTV Drenthe

Hoewel de broers geboren en getogen zijn in Rouveen, net aan de andere kant van de provinciegrens, gaan ze Drenthe vertegenwoordigen. Met hun lied ‘Olde Jetta’ wonnen de broers Jaap en Alfred Roo de RTV Drenthe-wedstrijd ‘Songfestival Drenthe, Pop in ’t plat’. Het nummer gaat over een vakantie van 25 jaar geleden. De rit in de oude Volkswagen Jetta wordt beschreven, evenals het vakantiegevoel. "Toen zijn we met het gezin naar Terschelling gegaan en dat was gewoon machtig mooi", zegt een van de broers.

De Broers Roo (foto: RTV Drenthe/Regio Songfestival).

RTV Noord

Jeroen Russchen en Iwan Esajas doen met het nummer 'Alles Goud' namens de provincie Groningen een gooi naar de winst. In het nummer worden het Gronings en het Nederlands met elkaar afgewisseld. Het is een positieve track met een swingende vibe. Al jaren maken Iwan en Jeroen muziek. Vroeger vormden ze samen het duo 'US' en speciaal voor deze gelegenheid, het Regio Songfestival, komen ze terug.



Omroep Gelderland

De gastomroep van dit jaar, Omroep Gelderland, wordt vertegenwoordigt door de Achterhoekse dialectrockband De Droadneagels met het nummer 'Kandatannogandesdan' In het Nederland gezegd: Kan dat dan nog anders dan. Wat begon als een spontane uitnodiging van de omroep, groeide voor de vier vrienden uit Zelhem uit tot een muzikaal manifest. "Het is een reactie op de politieke situatie in Nederland en geeft eigenlijk een samenvatting van alles wat we zien en horen in de media", vertelt de leadzanger.

De Droadneagels (foto: Omroep Gelderland/Regio Songfestival).

Omroep Flevoland

De 23-jarige Luca Ferron uit Lelystad vertegenwoordigt de provincie Flevoland. De beginnende artiest hoopt met het feestnummer 'Morgen heb ik spijt' de zaal op zijn kop te zetten en de winst in de wacht te slepen. "Ik houd zelf enorm van een feestje en presenteer mezelf in mijn muziek ook als een soort feestbeest", vertelt hij. Ferron is zelf ieder weekend wel op een of ander podium te vinden, maar hij geeft toe dat het als beginnende artiest moeilijk is om er ook echt van te leven.

Regio Songfestival Wat uitleg over het Regio Songfestival, want wat is dat precies? Het Regio Songfestival is een jaarlijks evenement waarin de regionale omroepen hun muzikale talenten in de schijnwerpers zetten. Iedere provincie vaardigt een artiest af die een zelfgeschreven Nederlandstalig nummer ten gehore brengt. Het festival is te vergelijken met het Eurovisie Songfestival, maar dan nemen de dertien regionale omroepen van Nederland het tegen elkaar op. Iedere artiest zal tijdens de finale zijn of haar nummer zingen en vervolgens mogen het publiek en de jury's van iedere omroep stemmen. Die stemmen worden omgezet in punten met als maximum de twaalf punten, de welbekende 'douze points'. De omroep die aan het eind van de avond de meeste punten heeft gekregen, is de winnaar van het Regio Songfestival. De finale wordt dit jaar georganiseerd door Omroep Gelderland. De Gelderse Emma Luca won in 2024 het Regio Songfestival en zorgde ervoor dat er op 1 november wordt gestreden om de winst in het Musis Theater in Arnhem.

L1

De groep Fourtune gaat de Limburgse omroep L1 vertegenwoordigen met hun nummer 'Geluksdag'. De groep bestaat uit Tim Stoter, Jip Verdellen, Eva Custers en William Daelemans. De muziek van de groep typeren ze zelf als elektronische Nederpop met een retro vibe en een zachte G. Dansbare beats, warme synths en vierstemmige zang zorgen voor een frisse, herkenbare sound die zowel nostalgisch als modern aanvoelt.

Fourtune is de inzending van L1 (foto: L1/Regio Songfestival).

Omroep West

Het trio Diewieler gaat voor Omroep West naar het Regio Songfestival. In Arnhem gaat de groep proberen om zo vaak mogelijk ‘douze points’ binnen te slepen met hun nummer 'Gelukt?'. Het nummer gaat over hoe ingewikkeld de liefde is. "Soms kan je aan het begin van een relatie denken: dit is het! Maar dan blijkt dat het later toch niet te zijn", legt een van de bandleden uit. Om die reden staat er ook een vraagteken aan het eind van de titel. RTV Oost

De groep Poelepetaten vertegenwoordigt Overijssel. De vakjury van de omroep koos uit de vijf finalisten voor de band die ook de meeste stemmen van het publiek in Overijssel kreeg. De boerenrockband is bekend geworden met covers, maar slaat nu ook een andere weg in. Hun nieuwe album SOS heeft alleen eigen nummers, zoals het relatief rustige nummer 'Zo Gezegd' dat ze spelen tijdens de finale. RTV Utrecht

De provincie Utrecht wordt vertegenwoordigd door singer-songwriter Dyde. In haar nummer 'Laat maar' zingt ze over een relatie die wordt ondermijnd door jaloezie met Utrecht als decor én als baken. “Het gaat over hoe liefde kan botsen met onzekerheid. En ja, ik kon het niet laten om de Dom en de gracht erin te verwerken,” vertelt ze.

Dyde vertegenwoordigt RTV Utrecht (foto: RTV Utrecht/Regio Songfestival).

Rijnmond

Zangeres FLORA neemt met haar nummer 'In het Rood' namens Rijnmond deel aan het Regio Songfestival. Ze noemt haar muziek zelf ‘chaotisch’, maar als ze er een genre op moet plakken: alt-pop. “Ik bind mezelf niet aan één genre. Hiervoor maakte ik singer-songwriter pop, maar het blijft altijd pop." Haar eerdere nummers waren volgens haar soms hard en vol woede. "Dankzij therapie en het schrijven van liedjes is dat veranderd", zegt de zangeres. Omrop Fryslân

Anke Stilma vertegenwoordigt Fryslân op het Regio Songfestival. Anke wist de meeste stemmen te verzamelen van drie artiesten die de provincie wilden gaan vertegenwoordigen in Arnhem. Haar nummer 'Wêrom' gaat over hoe ze zich voelde toen ze in een depressie zat. NH

Zingende stukadoor Kelsey Verbrugge gaat voor Noord-Holland naar Arnhem toe. Zijn zangcarrière begon zes jaar geleden toen hij op de verjaardag van zijn broer 'voor de grap' de microfoon pakte, de rest is voor de Hoofddorper geschiedenis. Vandaag de dag is hij te boeken als volkszanger. Met zijn liefdeslied 'Bij jou ben ik thuis' hoopt hij de finale te winnen.