Aartie en Hans werken in de grootste chocoladerepenfabriek ter wereld

Ooit op vakantie een Mars, Snickers of Milky Way gekocht en op de achterkant gekeken? De kans is groot dat daarop staat dat het is gemaakt bij Mars in Veghel. Sterker nog, de chocoladerepenfabriek is de grootste ter wereld.

Bij de fabriek van Mars rollen dagelijks miljoenen repen van de band. "Je komt hier niet zomaar binnen", vertelen Aartie Bahadoer en Hans van Houtum, die Omroep Brabant eenmalig een rondleiding geven door het bedrijf. Hans, gekleed in een wit pak, helm en haarnetje, werkt al 25 jaar werkt bij Mars. "Ik werkte eerst twintig jaar bij de onderzoeksafdeling, waar ik medeverantwoordelijk was voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Daarna ben ik naar de productieafdeling gegaan en trainde ik mensen in het maken van nougat en karamel." "Mijn achtergrond als chefkok kan ik daarom nog dagelijks gebruiken", vertelt hij trots, terwijl hij ondertussen de productie van de Milky Way controleert. "Ik stond in meerdere keukens, maar dit is eigenlijk ook een soort van koken. Het maken van karamel en nougat heeft natuurlijk veel raakvlakken."

Hans van Houtum bij een van de machines in de chocoladefabriek (foto: Roel Govers).

De nougat wordt onder andere gebruikt in de Milky Way. Op de band worden lange repen opgeknipt, waarna ze worden overgoten met chocola. "Het is hier echt een en al chocola. Vrachtwagens aan chocolade worden hier dagelijks verwerkt. Dat ruikt heerlijk, maar zomaar van de band pakken mag niet. Dat kan niet vanwege de hygiëne."

"Al staan er wel rekken met snoep waar we zoveel van mogen eten als we willen", vertelt hij. Het proeven is zelfs een serieus onderdeel van zijn werk. "Ik zit ook in een speciaal panel. Wij proeven met regelmaat alle repen van een shift of ze voldoen aan alle eisen. Ik heb weleens 29 repen in één ochtend geproefd. Al heb ik ze daarna ook weer uitgespuugd", lacht hij.

Miljoenen chocoladerepen gaan er per dag over de lopende band (foto: Omroep Brabant).

"Het is hier eigenlijk net Sjakie in de chocoladefabriek", vult Aartie Bahadoer aan. Ze werkt sinds een jaar of tien bij Mars en zorgt ervoor dat alle machines blijven draaien. "Het is best lastig als je hier net komt werken om van het snoep af te blijven", bekent ze. "Ik vul dozen aan en los storingen op. Alles om te voorkomen dat de lijn stopt", vertelt Aartie trots. "Ik sta al vanaf dag één op de bounty-afdeling. Het is echt mijn kindje geworden. Ik merk zelfs dat ik aan de machines hoor of ze goed draaien. Ik hoef er niet eens meer naar te kijken."

Aartie Bahadoer met achter haar de Bounty's (foto: Roel Govers).

Het werk in het chocoladebedrijf blijft bijzonder voor Aartie. "Je komt hier ook niet zomaar binnen. Dat is vanwege de hygiëne, maar ook omdat we natuurlijk geheimen hebben in onze recepten. En die weet ik wel, maar kan daar absoluut niets over zeggen." "Daarbij is het supergaaf dat je de producten die wij maken zelfs in het verre buitenland tegenkomt", vult Hans aan. "Waar je ook bent, je vindt ze overal in winkels. Ik kijk altijd wel even op de repen of ze van hier komen en wanneer ze zijn geproduceerd. Het komt dan wel voor dat een reep mede door mij is gemaakt. Dat vind ik wel kicken."

Mars op het Europese continent In 1961 opende Mars een verkoopkantoor op de Keizersgracht in Amsterdam. Het was een vooruitgeschoven post van de nog te bouwen fabriek. Niet veel later kocht het bedrijf in Veghel een stuk grond om de fabriek te bouwen. Op het terrein werd in 1962 hard gewerkt om de fabriek zo snel als mogelijk te openen. Een jaar later rolden de eerste chocoladerepen van het Europese continent van de lopende band.

Foto: Omroep Brabant.