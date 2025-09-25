Toch nog subsidie voor deze culturele instellingen na lange procedure

Zes culturele Brabantse instellingen krijgen alsnog subsidie voor de jaren 2025 tot en met 2028. Dat heeft de provincie donderdag bekend gemaakt. De organisaties hadden bezwaar ingediend nadat hun eerdere aanvraag was afgewezen. Na bijna een jaar wachten krijgen ze alsnog het geld. "We zijn echt ontzettend blij", zegt de directeur van Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwekerk in Breda.

De instellingen die alsnog subsidie krijgen zijn Stichting Kamerata Zuid, Stichting WArd/waRD en Artistieke Communicatie De Link in Tilburg, Stichting Verkadefabriek in Den Bosch, Stichting Onomatopee in Eindhoven en Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwekerk in Breda. De subsidies hebben lang op zich laten wachten. Een jaar geleden tekenden instellingen bezwaar aan, omdat hun subsidieaanvraag was afgewezen. Eind april uitten instellingen hun zorgen, omdat de behandeling van hun bezwaar heel lang duurde. Verschillende projecten kwamen zelfs stilte liggen. Bij de Grote Kerk in Breda zijn ze opgelucht dat ze nu toch subsidie krijgen. "We hoopten natuurlijk op deze uitslag, maar we beseften ook hoeveel bezwaarschriften er waren ingediend. We konden niet goed inschatten wat de uitkomst van de procedure zou zijn", vertelt directeur Marieke Wiegel.

Met het geld wil de Bredase kerk onder andere met jongeren in gesprek gaan over hoe kunst en muziek op kwetsbare momenten in het leven een grote rol spelen. "We hebben Pepijn Lanen van de Jeugd van Tegenwoordig gevraagd een special interactieve muziektour samen te stellen."

"Bittere pil voor degenen die buiten de boot vallen."

Ook Stichting Verkadefabriek heeft mooie plannen met de toegekende subsidie, maar de weg ernaartoe was niet makkelijk. "Het is een lange, spannende periode geweest, waarin we onze plannen voor het ontwikkelen van een productiefaciliteit noodgedwongen in de koelkast hebben moeten zetten." Met de subsidie kan de Verkadefabriek 'uitbouwen naar een volwaardige productiefaciliteit'. "De blijdschap overheerst, al realiseren wij ons dat het een bittere pil is voor degenen die buiten de boot vallen, zoals onze collega's van Paleis voor Volksvlijt en Festival Cement."

"Wij trekken ons de kritiek aan."

Niet alleen deze zes instellingen deden een gooi naar de subsidie. Er was veel belangstelling en de eerste verdeling van het geld maakte veel los. Dat heeft gedeputeerde Bas Maes (cultuur en vrije tijd) ook gemerkt. "Ik vind het vervelend voor de bezwaarmakers dat de procedure zo lang heeft geduurd en onrust heeft veroorzaakt. Wij trekken ons de kritiek aan." De provincie Noord-Brabant laat de procedure voor het verstrekken van de cultuursubsidies onderzoeken door een onafhankelijk extern bureau. Maes hoopt van de komende evaluatie te kunnen leren 'zodat het in de toekomst beter gaat'.

De verdeling van de subsidie Onder de zes Brabantse instellingen wordt 2,6 miljoeneuro verdeeld. Zestien andere bezwaren zijn afgewezen. Tot 2028 subsidieert de provincie daarmee in totaal 63 professionele culturele instellingen. Daarvoor wordt 37,5 miljoen euro uitgetrokken. In de voorgaande periode (2021-2024) kregen 54 instellingen in totaal 33,8 miljoen euro. In totaal kwamen 106 subsidieaanvragen binnen en daarvan zijn er nu 63 toegekend. 34 aanvragers tekenden bezwaar aan. De onafhankelijke commissie die alle bezwaren behandelde, heeft Gedeputeerde Staten laten weten dat 'onderdelen van de regeling mogelijk niet op dezelfde wijze bij alle aanvragers zijn toegepast'. Dit zou in een aantal gevallen tot onterechte afwijzing van de aanvraag hebben geleid, zegt de commissie.