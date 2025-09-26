Vader overleden Nina deelt zijn pijn: ‘Pesters moeten weten wat ze doen'

Ze was een jong en lief meisje met nog een heel leven voor zich, maar voor de 14-jarige Nina uit Helmond waren de pesterijen op haar middelbare school genoeg. In april van dit jaar stapte ze uit het leven. Haar overlijden maakte veel reacties los in binnen- en buitenland. Veel mensen leefden mee met Nina en haar familie, maar er was ook veel woede. Op sociale media begon een heksenjacht naar de pesters. De vader van Nina, Slawek, vertelt een halfjaar na haar dood aan Omroep Brabant hoe hij die tijd beleefde en hoe groot het gemis van zijn dochter nog altijd is. "We huilen nog iedere dag om haar overlijden", vertelt hij.

Een lief, zorgzaam en rustig meisje met blonde krullen en mooie glimlach. De 14-jarige Nina leek een zorgeloze tiener, net als andere leeftijdsgenootjes. "Bij Nina ging het altijd goed. Ze gebruikte haar glimlach als masker", vertelt haar vader. Als Slawek en zijn vrouw Monica vroegen hoe het met haar ging, zei ze altijd 'goed'. Nina en haar moeder reden op vakantie in Polen, waar haar ouders vandaan komen, graag paard. "Paardrijden deed ze het allerliefste", vertelt Slawek.

Met haar blonde krullen en mooie glimlach leek Nina een zorgeloze tiener (foto: Omroep Brabant).

Maar achter het lachende, zorgeloze meisje schuilde een wereld die haar ouders niet zagen. "Ook op school ging het volgens Nina altijd goed." Tot het moment dat haar moeder een telefoontje kreeg met de boodschap dat Nina niet op school was. "Monica ging naar huis en vroeg Nina waarom ze niet naar school ging. Voor het eerst vertelde ze dat ze werd gepest en begon ze te huilen", vertelt haar vader. Nina en haar moeder hadden het over de pesterijen, maar daarna begon Nina weer over de vakantie die nog op de planning stond en beloofde ze de volgende dag spaghetti voor het gezin te maken. De ouders hadden geen idee dat hun wereld er later die dag compleet anders uit zou zien. "Twee uur later belde haar broer om te vertellen dat Nina was overleden", blikt Slawek terug. Nina was uit het leven gestapt.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via en 113.nl.

"Waarom? Waarom heeft ze voor deze weg gekozen", dat vragen haar ouders zich sinds die ene dag in april iedere dag af. De politie in Nederland besloot geen onderzoek te doen naar haar dood, omdat het om suïcide ging. De ouders hebben de telefoon van Nina in Polen laten onderzoeken en ook de dagboeken van Nina, die ze later terugvonden, geven een beeld van de pesterijen. "Terwijl ik zat te huilen, zaten zij mij uit te lachen. Alle liefde die ik nog had, ging dood", is te lezen in het dagboek van Nina.

In het dagboek van Nina lazen de ouders over de pesterijen (foto: Omroep Brabant).

Slawek sprak ook met een vriendin van Nina. "Tegen haar had ze verteld dat er een jongen in de pauze achter haar aanliep en zei: 'Nina kanker'." De school van Nina gaf aan dat zij één melding heeft gehad over pestgedrag, waarna Nina begeleid werd. Slawek vindt het onverteerbaar dat de pesters niet harder gestraft worden voor hun daad. "De politie mocht niet met de kinderen praten, omdat dit stress bij de kinderen zou opleveren", zegt hij. In Polen wordt pesten volgens hem heel anders aangepakt. "Daar is pesten strafbaar. Kinderen hoeven niet naar de gevangenis, maar ze leren wel over wat pesten met iemand doet en praten met psychologen en op school", vertelt Slawek. Hij hoopt dat pesten in Nederland ook ooit strafbaar wordt en dat scholen beter toezicht houden.

"Leraren moeten rondlopen in de pauze."

"Leraren moeten niet in de pauze in de kantine gaan zitten koffiedrinken en op hun telefoon zitten, maar rondlopen en luisteren naar wat de kinderen tegen elkaar zeggen." De vader heeft ook een nummer gemaakt waarin woorden en melodie precies vertellen wat hij en zijn gezin voelen. "Zeven schaduwen die de oorlog verklaarden in het hoofd van een meisje: een zorgeloos meisje dat pas 14 jaar oud was", klinkt de tekst. Slawek hoopt dat pesters door het nummer beseffen wat ze iemand aandoen. "Wij krijgen Nina er niet mee terug. Mijn vrouw huilt iedere dag om haar. Ik huil soms in de auto als ik muziek hoor waar ze in de woonkamer op danste, maar waarop ze nooit meer kan dansen", zegt de vader. In de Week tegen Pesten deelt hij bij Omroep Brabant zijn verhaal om mensen bewust te maken van de gevolgen van pesten. "Pesters moeten weten wat ze iemand aandoen en dat het zo'n tragedie teweeg kan brengen", sluit hij af.