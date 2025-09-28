Frank Lammers: 'Kapotte Kachels winnen dit nooit van ABBA'

Frank Lammers heeft er nul vertrouwen in dat de Osse carnavalsgroep Kapotte Kachels iets kan uithalen tegen ABBA. De carnavalskraker Dikke Pens – een parodie op Take a Chance on Me en winnaar van Kies Je Kraker– werd onlangs van Spotify gehaald. Reden genoeg voor de groep om een crowdfunding te starten voor een rechtszaak tegen de Zweedse popiconen. Onbegonnen werkt, zegt Lammers. “Natuurlijk winnen ze dit niet. Weet je hoeveel advocaten die types hebben?"

In de podcast Ni Na Lammers luisteren geeft acteur én Spotify-artiest Frank Lammers zijn ongezouten mening over de kwestie. En hij is duidelijk: de Kapotte Kachels maken weinig kans. “Het nummer is van ABBA. Dus zij mogen ermee doen wat ze willen", zegt hij. "En als ze het niet leuk vinden, dan vinden ze het niet leuk.”

Sympathie voor de Kachels

Co-host Nina van den Broek vraagt zich af waarom ABBA er eigenlijk wakker van zou liggen als in Brabant duizenden feestvierders staan te hossen op hun melodie. Lammers ziet het echter breder. Volgens hem draait het om hoe artiesten betaald worden via streamingdiensten. “Weet jij wat een miljoen streams tegenwoordig oplevert? Ongeveer vijftienhonderd euro. Dus ja, waar hebben we het over?” Lammers vindt het daarom logisch dat artiesten hun muziek beschermen.

Jammer vindt hij het wel. “Dan wordt er iets gemaakt waar veel mensen plezier aan beleven en dan gaat weer over geld. Alles gaat over geld”.

Meer horen?

Benieuwd wat Frank Lammers nog meer zegt over de Kapotte Kachels en wat hij verder te vertellen heeft? Luister dan de hele aflevering van Ni Na Lammers luisteren.