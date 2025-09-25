Heuglijk geboortenieuws in deze dierentuin

Wie een bezoek brengt aan ZooParc Overloon kan daar sinds woensdag vier pasgeboren stokstaartjes zien. Het is voor het eerst in jaren dat daar stokstaartjes zijn geboren.

De vier jonge stokstaartjes werden enkele weken geleden al geboren. Ze zijn dan blind, doof en kaal en brengen daarom de eerste weken door in een veilig hol, diep onder de grond. Afgelopen woensdag waren ze voor het eerst voor bezoekers te zien.

"We laten ze de eerste tijd zoveel mogelijk met rust, zodat ze rustig het verblijf kunnen verkennen. Over een tijdje kunnen we het geslacht vaststellen", vertelt hoofd dierenverzorging Max Kronier. "Het is alweer jaren geleden dat we stokstaartjongen mochten verwelkomen. We zijn dan ook ontzettend blij.

In het wild leven stokstaartjes in halfdroge gebieden in onder meer Zimbabwe, Botswana en Mozambique.